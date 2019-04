COACHELLA 2019 – Prende piede negli Stati Uniti, ma è conosciuto in tutto il mondo semplicemente come il Coachella, anche se nel dettaglio è Coachella Music and Arts Festival.

Anche quest’anno torna il festival musicale più noto al mondo per incantare il pubblico con tantissimi artisti nella suggestiva cornice californiana.

La prima edizione del Coachella risale al 1999, un debutto con poca affluenza rispetto ai giorni nostri, tanto che nel 2000 è slittato. Soltanto nel 2001, il Coachella ha saputo mettere in piedi uno spettacolo degno di nota, diventando un appuntamento annuale per l’America.

La sua importanza è tale che anche Beyoncé ha preso la sua esibizione del 2018 e l’ha trasformata in un documentario su Netflix.

Perché si chiama Coachella? Il nome, con pronuncia spagnola, prende spunto dal serpente simbolo di Città del Messico.

Il dettaglio interessante riguarda le celebrità: in genere, al Coachella non presenziano soltanto i cantanti che dovranno esibirsi sul palcoscenico, ma tantissimi vip attratti dall’evento che finiscono prontamente sotto l’obiettivo dei paparazzi. Ed è a causa di ciò che il Coachella viene utilizzato anche come un trampolino di lancio per le ultime tendenze. Non stupitevi se i vostri profili social verranno sommersi da outfit floreali o se, dopo il festival, verranno realizzati abiti a prova di celebrità (com’è accaduto con Beyoncé).

Ma quali sono i cantanti che si esibiranno in quest’edizione 2019? E, soprattutto, quand’è che si tiene? Come partecipare al Coachella? E i biglietti dove si acquistano? Tranquilli, ci pensiamo noi a darvi tutte le informazioni necessarie.

Coachella 2019 | Dove e quando

Il Festival si svolge nella suggestiva cornice californiana, precisamente negli Empire Polo Fields di Indio, che gioca su un vasto spazio deserto.

Questo, infatti, è un evento che raccoglie migliaia di persone, per non parlare d’importantissimi cantanti (e vip), e l’edizione di quest’anno è stata spalmata in due fine settimana di fuoco.

Il primo appuntamento va da venerdì 12 a domenica 14 aprile, mentre il secondo attende fiumi di persone da venerdì 21 a domenica 23 aprile.

Come si raggiunge il Coachella? Una volta arrivati a Los Angeles, sarete distanti dallo spazio dedicato al Festival di trenta minuti con l’automobile.

Coachella 2019 | Gli artisti

I live attesi per quest’edizione del Coachella sono 69. Tra i nomi più celebri nella line-up musicale, menzioniamo Ariana Grande, The 1975, Dj Snake, Diplo, Rüfüs Du Sol, Bad Bunny, Billie Eilish, Tame Impala, Zedd, Jain, YG, Bazzi, J Balvin, Wiz Khalifa.

E ancora Alice Merton, Juice WRLD, Khalid, Ella Mai, Dillon Francis, Solange, Kid Cudi, Blood Orange, Pusha T, Sabrina Claudio, Sofi Tukker, Nina Kraviz, Mac DeMarco e 88Glam.

L’elenco completo degli artisti che si esibiranno al Coachella sono presenti sul sito web. Così come, per capire quando i vostri artisti d’interesse si esibiranno (se nella settimana A o la settimana B), potete consultare la suddivisione “schedule”, con in dettaglio i cantanti in esibizione tra venerdì, sabato e domenica.

Una novità di quest’anno sono le BlackPink, il primo gruppo K-pop femminile nella storia a esibirsi al Coachella.

Un grande assente di quest’edizione è Kayne West. Il cantante, secondo le indiscrezioni di TMZ, si sarebbe tirato indietro per via delle dimensioni troppo piccole del palcoscenico, definite “artisticamente limitanti”. Al suo posto, si esibirà Childish Gambino. Infatti, si vocifera che proprio al Festival americano sarà trasmesso in anteprima Guava Island, il film con Gambino e Rihanna.

Coachella 2019 | Come partecipare | Biglietti

La vendita dei biglietti è partita il 4 gennaio 2019 ed è già andato sold out nei primi 40 minuti.

Ma, nonostante ciò, se siete in zona e vi piacerebbe partecipare al Coachella Festival, ci sono diversi modi per acquistare i biglietti ed essere messi in lista d’attesa. Il primo e più semplice è ovviamente tramite il sito ufficiale dell’evento.

In fase di acquisto, potrete scegliere il biglietto che più preferite: il General Admission ha un costo di 429 dollari, mentre il VIP costa 999 dollari. Entrambi, hanno una validità di tre giorni per il weekend selezionato.

Oltre al biglietto per il Coachella, è possibile aggiungere al carrello anche un posto nel camping, il parcheggio, shuttle & Co.

Nel caso in cui si liberasse un posto, sul sito web dell’evento è presente una lista d’attesa che metterà in evidenza nuove disponibilità.

Coachella 2019 | Dove vederlo in streaming

Se nessuno avrà la fortuna di partecipare fisicamente al Coachella, niente panico: il sito web ufficiale dell’evento mette a disposizione una piattaforma streaming dove potrete tranquillamente seguire l’evento.

Infatti, l’organizzazione combatte l’attesa con un countdown finché non sarà possibile accedere allo streaming in diretta live del Coachella.

In alternativa, esiste il canale ufficiale YouTube del Coachella Festival dove è anche possibile seguire la diretta live dell’evento.