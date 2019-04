Caio Mussolini candidato alle europee: “La mia campagna elettorale si basa su #ScriviMussolini”

Caio Giulio Cesare Mussolini è in piena ascesa mediatica e pare che si servirà (anche) del suo cognome per cercare di farsi eleggere alle elezioni europee del prossimo 26 maggio.

Il pronipote del duce è infatti il nuovo pupillo di Giorgia Meloni e sarà candidato nella lista di Fratelli d’Italia a Bruxelles. “La mia campagna elettorale è semplice e si basa su un concetto molto semplice: #ScriviMussolini”, ha affermato in un’intervista su Repubblica.

“Votate Mussolini per la storia”: polemica per il cartellone elettorale del candidato di Giorgia Meloni, pronipote del Duce

A proposito dei suoi numerosi riferimenti al Ventennio e alla dialettica del duce, Caio Mussolini spiega di essere fiero del nome che porta ma di non volere ripetere la storia: “Non ho mai amato le copie, ma i valori di Dio Patria e Famiglia sono senza tempo”, sostiene.

Alle europee, Mussolini punterà sul suo cognome e sulle sue lauree

E sulla politica migratoria rincara: “Apprezzo Salvini sull’immigrazione, ma non mi piace che abbia subappaltato la politica migratoria al M5S”.

Al di là del suo cognome, il cinquantenne appassionato di sport intende puntare sulle sue esperienze all’estero e sulle sue due lauree. Nato in argentina, si è trasferito a Dubai all’età di 38 anni ed è stato sommergibilista in Marina e manager in una società di Finmeccanica.

“Chi mi ha proposto un seggio a Bruxelles pensa più alle mie due lauree e al fatto che sappia parlare tree lingue che al mio cognome. Candidandomi in Europa, sono cose che possono servire”, conclude il pronipote del duce.

Caio Mussolini, sei il pronipote di un criminale: il fascismo non è “la storia”, è un orrore