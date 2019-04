Nato un bambino con 3 genitori grazie alla fecondazione in vitro: è la prima volta in Europa

In Grecia è nato un bambino con tre genitori biologici tramite fecondazione in vitro. Il piccolo, sano e di 3 chili, è stato messo al mondo grazie agli ovuli di due donne (la madre e una donatrice) e al seme del padre.

È la prima volta che si registra un caso del genere in Europa, finora l’unico precedente era stato in Messico. L’intervento è stato tentato per evitare la trasmissione di malattie mitocondriali, patologie ereditarie che colpiscono il metabolismo energetico delle cellule.

Non solo, questo metodo servirebbe anche a migliorare i tassi di successo della procreazione medicalmente assistita, dal momento che le stesse patologie potrebbero rendere difficile la gravidanza.

La donna che ha partorito, 32 anni, è stata più volte operata per endometriosi e in passato si era già sottoposta a quattro cicli di fecondazione in vitro non andati a buon fine. Il neonato ora ha una piccola parte del suo corredo genetico appartenente alla donatrice mentre i mitocondri hanno il Dna dei genitori.

“Il diritto inalienabile di una donna di diventare madre con il proprio materiale genetico – ha dichiarato alla “Bbc“ Panagiotis Psathas, presidente dell’Institute of Life di Atene – è diventato realtà.

Siamo molto orgogliosi di annunciare un’innovazione internazionale nella riproduzione assistita, e ora siamo nella posizione di rendere possibile per le donne con più fallimenti alle spalle di fecondazione in vitro o rare malattie genetiche mitocondriali, di avere un bambino sano”.

Gli scienziati greci, insieme al laboratorio spagnolo Embryotools, hanno fatto sapere che altre 24 donne stanno partecipando alla sperimentazione e altri 8 embrioni sono pronti per essere impiantati.

Una nonna ha partorito la nipotina facendo da madre surrogata al figlio e al suo compagno

Una nonna partorisce al posto della figlia la nipotina concepita in provetta