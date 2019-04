Barcone migranti Lampedusa – Nel pomeriggio dell’11 aprile un barcone con a bordo 90 di migranti è stato intercettato mentre si trovava a 20 miglia al largo delle coste della Sicilia.

Ad intervenire sono state una motovedetta della Guardia di finanza ed una della Guardia di costiera: i militari hanno seguito le operazioni di trasbordo dei migranti, che sono stati portati a Lampedusa.

L’operazione condotta dall’Italia non è considerata di soccorso: l’imbarcazione carica di migranti è stata intercettata mentre era già in acque italiane per cui i militari erano obbligati a prendere in carico i 90 a bordo del barcone e a portarli sulle coste italiane e da lì negli hotspot.

Uno sbarco che contraddice la politica dei porti chiusi del ministro dell’Interno Matteo Salvini.

La notizia arriva dopo che il giorno prima, 10 aprile, un’imbarcazione con a bordo 20 persone e di cui si erano perse le tracce era stato intercettato dalla Guardia costiera libica e riportato nel paese.

