Ascolti tv mercoledì 10 aprile 2019 | Champions League | Live Non è la D’Urso | Il Molo Rosso | Alice in Wonderland

Ascolti tv mercoledì 10 aprile 2019 – Ormai Barbara dovrebbe essere abituata a sventolare bandiera bianca e, nella battaglia degli ascolti di ieri sera, la sconfitta è stata ancora una volta eclatante. A schiacciarla con quasi 8 milioni di telespettatori è stato l’appuntamento sportivo della UEFA su Rai 1. Non è una novità che il popolo italiano preferisca un’altra modalità d’intrattenimento al trash della D’Urso (tornata di nuovo alla conduzione del Grande Fratello e, di conseguenza, espandendo il suo dominio ancor di più nel serale di Mediaset).

Vittoria schiacciante, quella di Rai 1, che non solo ha superato Barbara d’Urso ma l’ha completamente asfaltata. L’incontro di Champions League tra Ajax e Juventus ha catturato l’attenzione di 7.993.000 tifosi, quasi 8 milioni con uno share del 30%. Un risultato notevole, pari (se non superiore) a quello di Montalbano, che in genere privilegia il canale ammiraglio Rai.

Al secondo posto, ma soltanto perché non c’era grande concorrenza altrove, si classifica Barbarella con il suo Live – Non è la D’Urso con 2.369.000 spettatori agli ascolti e uno share del 13.2%. Il programma di gossip e cronaca rosa della conduttrice napoletana è in caduta libera: la scorsa settimana è riuscita a toccare i 2 milioni e mezzo di telespettatori, ma questa volta il pubblico si è schierato.

La seconda puntata della serie Il Molo Rosso, in onda su Rai2, invece ha interessato 1.178.000 spettatori pari al 4.7% di share, mentre su Italia 1 il film di Tim Burton Alice in Wonderland (datato 2010) ha interessato 1.206.000 spettatori (5.1%).

Su Rai3, il classico appuntamento con Chi l’ha visto? ha invece coinvolto 2.065.000 spettatori pari ad uno share del 9.2%, mentre su Rete4 La Frode ha totalizzato 1.032.000 spettatori con il 4.4% di share.

Su La7 Atlantide ha coinvolto agli ascolti 486.000 spettatori con uno share del 2.2%, mentre su Tv8 MasterChef All Stars ha interessato 475.000 spettatori con il 2.1% di share. Infine, sul Nove Corpi da Reato ha interessato 369.000 spettatori con l’1.6% di share.

Ascolti tv mercoledì 10 aprile 2019 | Access prime time | Auditel ieri sera

Nella fase di access prime time, essendo fuori dai giochi I Soliti Ignoti di Rai 1, Striscia la Notizia su Canale 5 ha conquistato il primato con 3.845.000 spettatori e uno share del 14.2%. Su Rai2, TG2 Post ha ottenuto 948.000 spettatori con il 3.4%, mentre su Italia 1 CSI ha registrato 926.000 spettatori con il 3.5%.

Su Rai3, Non ho l’età ha coinvolto 1.351.000 spettatori con il 5.6%, mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.881.000 spettatori pari al 7%.

Ancora, su Rete4 Stasera Italia ha catturato l’attenzione di 1.113.000 individui all’ascolto (4.4%), mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.576.000 spettatori (5.9%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età ha conquistato 581.000 spettatori agli ascolti con il 2.2% di share. Infine, sul Nove Boom ha raccolto 381.000 spettatori con l’1.4%.