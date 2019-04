Arsenal Napoli streaming e diretta tv: ecco dove vedere la partita di Europa League | Quarti di finale

ARSENAL NAPOLI STREAMING – Questa sera, giovedì 11 aprile 2019, alle ore 21.00 Arsenal e Napoli si sfidano all’Emirates Stadium di Londra per la gara d’andata dei quarti di finale dell’Europa League.

LA NOSTRA DIRETTA DI ARSENAL NAPOLI

Partita attesissima in casa azzurra con la squadra di Ancelotti che punta alla finalissima e centinaia di tifosi in partenza per la capitale inglese per assistere al match.

Dove vedere la partita? Sky Sport? Rai? Dazn? Tv8? In streaming gratis? Di seguito tutte le risposte sulla partita di Europa League:

LA NOSTRA DIRETTA DI ARSENAL NAPOLI

Arsenal Napoli streaming | Dove vederla in tv

La gara di Europa League, valida per i quarti di finale, Arsenal Napoli andrà in onda sul canale satellitare Sky Sport e in chiaro, completamente gratis, su Tv8, al tasto otto del telecomando sul digitale terrestre

Previsto – come sempre – un ampio pre e post partita con tutte le interviste del caso.

Il calcio d’inizio di Arsenal Napoli è fissato alle ore 21.00.

La telecronaca della partita è affidata a Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani

LE INFO SU DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA SERIE A 2018 2019

Arsenal Napoli streaming | Dove vederla in live streaming

La gara sarà trasmessa anche in live streaming. La partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero).

Ma non finisce qui. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno Arsenal Napoli in streaming in maniera del tutto legale: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Arsenal Napoli streaming | Le probabili formazioni

Chi giocherà? Di seguito le probabili formazioni di Arsenal e Napoli per la sfida in programma giovedì sera:

Arsenal (3-4-1-2): Cech, Mustafi, Papastathopoulos, Monreal; Maitland-Niles, Ramsey, Xhaka, Kolasinac, Ozil, Iwobi, Aubameyang. All: Emery

Napoli (4-4-2): Meret, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Mertens. Allenatore: Ancelotti

LA NOSTRA DIRETTA

Arsenal Napoli streaming | Le parole degli allenatori

Per Unai Emery la sfida di questa sera è un 50 e 50, senza un netto favorito: “Sono secondi in classifica dietro la Juve, hanno una grande storia come noi e contro le big hanno fatto bene – sottolinea l’allenatore dei Gunners – Arrivano dalla Champions, da un gruppo molto difficile con Liverpool e Psg dove hanno dimostrato di essere molto competitivi. Sarà una gara difficile ma abbiamo fiducia in noi stessi: dovremo essere solidi in queste due gare, preparandoci bene, mostrando rispetto per loro ma anche autostima. Il Napoli è una squadra tatticamente ben organizzata, che in trasferta ha vinto di recente a Roma e che ha fatto bene con Liverpool e Paris Saint Germain”

la sfida di questa sera è un 50 e 50, senza un netto favorito: “Sono secondi in classifica dietro la Juve, hanno una grande storia come noi e contro le big hanno fatto bene – sottolinea l’allenatore dei Gunners – Arrivano dalla Champions, da un gruppo molto difficile con Liverpool e Psg dove hanno dimostrato di essere molto competitivi. Sarà una gara difficile ma abbiamo fiducia in noi stessi: dovremo essere solidi in queste due gare, preparandoci bene, mostrando rispetto per loro ma anche autostima. Il è una squadra tatticamente ben organizzata, che in trasferta ha vinto di recente a Roma e che ha fatto bene con Liverpool e Paris Saint Germain” L’allenatore del Napoli torna in Inghilterra e in particolare a Londra dopo l’esperienza alla guida del Chelsea: “È un ambiente ideale per fare calcio, senza insulti e con stadi sempre pieni e belli. Il campionato è cresciuto molto”

Per Carlo Ancelotti si tratta di una sfida fondamentale per continuare a inseguire il sogno della vittoria dell’Europa League: “È una partita speciale, in un momento delicato della stagione. La posta in palio è alta. C’è la sicurezza di poterci giocare le nostre chance, vedremo. Domani giocheremo una gara importante, che ci dà la possibilità di avere un vantaggio nella sfida di ritorno, che sarà decisiva. Domani la qualificazione sarà soltanto indirizzata”