Alessandro Borghi è di nuovo single

Alessandro Borghi è tornato single? Non ci sono certezze, ancora, ma i profili social dei diretti interessati sembrano parlar chiaro. Basta monitorare il profilo Instagram dell’attore e quello della (ex) fidanzata – Roberta Pitrone, per chi ancora non lo sapesse – per rendersi conto che qualcosa non torna.

L’ultima traccia della coppia insieme risale al 25 gennaio, quando lei ha pubblicato uno scatto del suo “Romolo” sul set de L’Ultimo Re. Ma continuano le anomalie: quando esce la seconda attesissima stagione della serie tv Netflix Suburra, in cui Borghi è tra i protagonisti, lei non pubblica nulla. Nessuna foto, nessun commento, nessuna storia.

Lui vince il David di Donatello come miglior attore protagonista per la straordinaria interpretazione di Stefano Cucchi in Sulla mia pelle e lei non c’è. Sul palco, tra i ringraziamenti, Borghi saluta tutti ma nessun accenno alla Pitrone.

Lei va in vacanza, tra Singapore e Thailandia – più o meno nello stesso periodo – e lui non c’è. Foto in bikini in spiaggia, tramonti solitari, paesaggi mozzafiato, ma nessuna traccia dell’attore romano più amato del momento. Parla al plurale nel suo “diario di viaggio” lontano, lontanissimo da Roma, ma su chi sia con lei resta il mistero.

Né lui né lei hanno commentato pubblicamente la cosa, ma i social parlano chiaro: Alessandro Borghi è tornato sulla piazza. E Roberta Pitrone pure.