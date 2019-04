A RACCONTARE COMINCIA TU SECONDA PUNTATA – Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana, torna oggi, giovedì 11 aprile 2019, A raccontare comincia tu, lo show di Rai 3 che vede il ritorno nella televisione italiana di un mostro sacro come Raffaella Carrà.

Prosegue il viaggio della Raffaella nazionale nel ruolo di intervistatrice di personaggi famosi dello spettacolo e non solo, che con le loro carriere hanno scritto pagine importanti nella storia del nostro Paese. La scorsa settimana, nella prima puntata di A raccontare comincia tu, l’ospite è stato Fiorello, che si è aperto con Raffaella Carrà ripercorrendo episodi anche inediti della sua vita oltre che della sua carriera.

Scopriamo insieme cosa succede nella seconda puntata di A raccontare comincia tu con Raffaella Carrà.

A raccontare comincia tu seconda puntata | Sophia Loren

L’ospite della seconda puntata di A raccontare comincia tu è Sophia Loren, vera e propria icona del cinema italiano nel mondo. Un incontro molto atteso vista anche la grande amicizia che lega le due donne, tanto che la Loren chiama Raffaella Carrà “sorellina”.

Teatro dell’incontro della seconda puntata, in onda questa sera in prima serata su Rai 3 a partire dalle 21.20, la città di Ginevra, dove Sophia Loren è circondata dai suoi affetti e dai tanti premi e oggetti che ripercorrono la sua splendida carriera.

Due donne straordinarie e amatissime dal pubblico che si raccontano in una chiacchierata pacata e improntata sui ricordi, tra curiosità, amori e aneddoti di vita vissuta.

Ispirato al format spagnolo “Mi Casa Es La Tuya”, e prodotto da Rai 3 in collaborazione con Ballandi Arts, “A raccontare comincia tu” è un programma di Raffaella Carrà, Sergio Iapino, Mario Paloschi.

Rai 3 è visibile in diretta al tasto 3 del telecomando sul digitale terrestre o in HD al canale 503. Sul satellite al canale 103 del decoder Sky. A raccontare comincia tu è disponibile anche in diretta streaming o in modalità on demand grazie alla app gratuita di Rai Play.

