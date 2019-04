Aria di rivoluzione ad X Factor. Il popolare talent di Sky riparte dopo gli addii di Manuel Agnelli e Fedez e si prepara ad avere per l’edizione 2019 una giuria tutta nuova. I due nuovi giudici di X-Factor 2019 sono Achille Lauro e Joe Bastianich, due popolari personaggi dello spettacolo, molto in voga soprattutto tra il pubblico giovane.

Achille Lauro è reduce dall’ottima esperienza al Festival di Sanremo con il brano Rolls Royce ed è pronto a lanciare il suo nuovo album, 1969. Bastianich, popolare chef e musicista, è uno dei giudici più amati di MasterChef.

A rivelare per primo i due nomi è il settimanale Chi: “Chi è in grado di rivelare i primi due giudici ufficiali della nuova edizione di X Factor – si legge nelle “Chicche di gossip” – Achille Lauro, che ha rifiutato The Voice di Simona Ventura. Il secondo è un colpo di scena, ma per Sky è un usato sicuro: si tratta di Joe Bastianich”.

Entrando più nello specifico, per Lauro a X Factor 2019 è praticamente tutto fatto, tanto che il trapper ha rinviato il suo imminente tour. Bastianich è un grande appassionato di musica ed è il frontman di un gruppo musicale, i The Ramps, da lui fondato nel 2011.

Negli ultimi mesi Bastianich era finito al centro delle polemiche per la sua partecipazione al Festival di Sanremo all’interno della giuria di qualità. Alla conduzione di X Factor 13 resta confermato Alessandro Cattelan.