“Sopporterei altri dieci tumori, ma non un altro tradimento”: sono le frasi shock di Valentina Vignali, concorrente del Grande Fratello 16 in onda su Canale 5.

La ragazza, entrata lo scorso lunedì nella casa più spiata d’Italia, fa già parlare di se. Durante un momento di confidenza con Martina Nasoni, sua coinquilina, ha commentato il tradimento del suo ex, Stefano Laudoni, con cui aveva avuto una lunga relazione.

“Sono stata proprio male – ha raccontato la cestista e influencer – Avevo perso 12 kg. Adesso sono serena, sono tranquilla, ma io ho passato una schifezza rara per colpa del mio ex. L’ultimo anno è stato un tira e molla, me ne ha combinate di tutti i colori”.

Frasi che non sono passate inosservate e la Vignali è stata oggetto di critiche molto dure sul web. La riminese aveva già raccontato in passato alla trasmissione di Barbara D’Urso “Pomeriggio Cinque” della sofferenza provata per quella storia d’amore finita male.

Già durante i provini del Grande Fratello la Vignali aveva fatto accenno alla sua malattia: la 28enne era stata colpita da un cancro alla tiroide poi superato.

“Con il basket ho scoperto di avere il cancro alla tiroide, ma con determinazione l’ho superata. Grazie a questo sport sono andata avanti”, aveva raccontato la gieffina.

Ora la concorrente del GF 16 potrebbe passare guai seri per le sue dichiarazioni: si attendono eventuali decisioni della produzione ma intanto il programma, iniziato da neanche una settimana, è già al centro delle polemiche.

