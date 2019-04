Ultime notizie oggi dall’Italia e dal mondo | Attualità, cronaca, politica | Ultima ora | News in tempo reale | Aggiornamenti quotidiani giorno per giorno

L’agenda di oggi | Mercoledì 10 aprile

Brexit: atteso in serata a Bruxelles il : atteso in serata a Bruxelles il Vertice straordinario per evitare il ‘No deal ‘ e decidere sul rinvio.

Def: gli sviluppi dopo il Cdm, mentre prosegue la discussione sulle : gli sviluppi dopo il Cdm, mentre prosegue la discussione sulle misure del governo e sulla crescita al Parlamento.

Esteri: prosegue la visita del presidente Mattarella in Giordania.

Israele: i : i risultati delle elezioni e i primi scenari per la formazione del nuovo Governo.

Cuba: entra in vigore la nuova Costituzione.

Venezuela: si riunisce il consiglio di sicurezza dell’Onu.

Coree: visita negli Usa del presidente sudcoreano, Moon Jae.

Pena di morte: attesa la pubblicazione del rapporto annuale di Amnesty International.

L’agenda di oggi | Martedì 9 aprile

Def: si attende il vertice di maggioranza prima del Cdm che deve varare il : si attende il vertice di maggioranza prima del Cdm che deve varare il documento di Economia e finanza insieme alla norma sui risparmiatori truffati dalle banche.

Libia: proseguono gli : proseguono gli scontri fra le truppe del maresciallo Haftar e del premier al Serraj. Gli appelli delle diplomazie internazionali continuano a cadere nel vuoto.

Esteri: il presidente Mattarella in visita ufficiale in Giordania.

Rifiuti nucleari: in Senato audizioni del Gestore dei mercati energetici (Gme) e del sottosegretario dello sviluppo economico Crippa.

Israele: si tengono Gantz : si tengono elezioni parlamentari. Secondo i sondaggi è testa a testa Netanyahu

Migranti: l’alto commissario Onu per i rifugiati, Filippo Grandi, parla al Consiglio di sicurezza dell’Onu.

Rai: audizione di Foa e Salini.

Vaticano: Papa Francesco riceve il presidente del Sud Sudan e il leader dell’opposizione.

L’agenda di oggi | Lunedì 8 aprile

Libia: continua lo : continua lo scontro alle porte di Tripoli tra il generale Haftar e il premier al Serraj.

Migranti: la nave Alan Kurdi, ancora in attesa di un porto in cui sbarcare, : la nave Alan Kurdi, ancora in attesa di un porto in cui sbarcare, si dirige verso Malta mentre a bordo scarseggia il cibo.

Europee: il leader della Lega Matteo Salvini a Milano apre la campagna elettorale.

Brexit: prosegue la corsa contro il tempo della premier May per cercare una : prosegue la corsa contro il tempo della premier May per cercare una soluzione alternativa al No deal.

Venezuela: atteso il vertice regionale a Quito, in Ecuador.

Russia-Turchia: il presidente turco Erdogan in visita a Mosca.

Caso Cucchi: parla in Aula il carabiniere che ha ammesso il pestaggio e chiamato in causa i colleghi.

Eutanasia: audizioni alla Camera. Tra i convocati l’associazione Luca Coscioni.

L’agenda di oggi | Venerdì 5 aprile

Migranti: la nave della Eye in rotta verso Lampedusa provoca un nuovo scontro fra Italia e Germania

Lega: il leader Matteo Salvini incontra Marine Le Pen a Parigi, in Francia.

Terremoto: il premier Conte partecipa alla fiaccolata per i 10 anni dal sisma de L’Aquila.

Brexit: continuano i lavori tra le forze del Parlamento per evitare il No-deal

Libia. sale la tensione nel paese dopo che Haftar ha lanciato un’operazione militare contro Tripoli.

Europee: il premier ungherese Orban lancia la campagna del suo partito Fidesz in vista delle elezioni.

Tunisia: scade lo stato d’emergenza in vigore dal 2015.

G7 Interni: il ministro Salvini a Parigi per la seconda giornata d’incontro.

L’agenda di oggi | Giovedì 4 aprile

Migranti: la nave della Ong Sea Eye con a bordo 64 migranti è : la nave della Ong Sea Eye con a bordo 64 migranti è in attesa di un porto in cui sbarcare tra Italia e Malta, ma il ministro Salvini ribadisce che i porti italiani sono chiusi.

Dl Crescita: il testo all’esame del Cdm.

Brexit: continuano i : continuano i negoziati della premier May con l’opposizione per trovare un punto di incontro ed evitare il no-deal.

M5s: al via il secondo turno delle : al via il secondo turno delle Europarlamentarie

Russia: il presidente russo Putin incontra il premier israeliano Netanyahu.

Governo: Salvini al G7 dei ministri dell’Interno a Parigi.

Caso Rom: attesi gli sviluppi dell’inchiesta dopo le attesi gli sviluppi dell’inchiesta dopo le proteste nel quartiere di Roma Torre Maura.

L’agenda di oggi | Mercoledì 3 aprile

Esteri: il premier Giuseppe Conte in visita ufficiale in Qatar.

Brexit: prosegue il dibattito sull’uscita di Londra dall’Ue dopo che la premier May ha chiesto un : prosegue il dibattito sull’uscita di Londra dall’Ue dopo che la premier May ha chiesto un nuovo voto e il sostegno dell’opposizione per evitare lo scenario No deal

Ue: il Parlamento europeo si riunisce per discutere della Brexit e della richiesta di proroga avanzata dalla premier britannica May.

Codice rosso: prosegue l’esame alla Camera del : prosegue l’esame alla Camera del ddl contro la violenza sulle donne.

Governo: il presidente del Parlamento Roberto Fico incontra l’omologo ungherese e l’ambasciatore albanese.

Algeria: le reazioni dopo le : le reazioni dopo le dimissioni del presidente Bouteflika.

FdI: la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a Varsavia incontra il presidente del partito Diritto e Giustizia

Nato: a Washington negli Stati Uniti si tiene la riunione dei ministri degli Esteri.

L’agenda di oggi | Martedì 2 aprile

Economia: prosegue il dibattito sulla : prosegue il dibattito sulla crescita italiana dopo l’allarme dell’Ocse.

Ue: il presidente Juncker a Roma incontra il presidente italiano Mattarella e il premier Conte.

Nato: ricorre il 70esimo anniversario dell’Alleanza.

Brexit: si fa sempre più probabile il temuto : si fa sempre più probabile il temuto scenario ‘no-deal ‘.

Usa: elezioni a Chicago, le due candidate sono entrambe donne afroamericane.

Omicidio Milano: continuano le continuano le indagini sul corpo smembrato e carbonizzato.

Stadio Roma: udienza preliminare per Parnasi e altri 14 indagati.