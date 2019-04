Stasera in tv 10 aprile 2019 | Prima serata | Oggi in tv | Film stasera | Programmi | Guida | UEFA Champions League | Il Molo Rosso | Chi l’ha visto? | Live – Non è la D’Urso | Alice in Wonderland

Cosa c’è stasera in tv 10 aprile 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi tv in prima serata e in seconda serata di mercoledì 10 aprile 2019:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 10 aprile 2019:

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – UEFA Champions League Ajax – Juventus Quarti di Finale – Andata

23:00 – Magazine Champions League 2018 / 2019

23:44 – TG1 60 Secondi

23:45 – Porta a Porta

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Il Molo Rosso

23:15 – Poli opposti

00:45 – Come ti ammazzo l’ex

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

00:00 – TG3 Linea notte

Stasera in tv 10 aprile 2019 su Rai 4

19:55 – The Americans III ep.3

20:44 – Just for Laughs XIV ep.5

21:09 – Elementary V ep.7

21:54 – Elementary V ep.8

22:36 – Elementary V ep.9

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:20 – LIVE NON E’ LA D’URSO

00:30 – TG5 – NOTTE

Stasera su Italia 1:

20:35 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – POST MORTEM

21:25 – ALICE IN WONDERLAND – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

22:53 – METEO.IT

22:56 – ALICE IN WONDERLAND – 2 PARTE

23:40 – LUCIFER – QUELL’INGANNEVOLE PICCOLO PARASSITA – 1aTv

Stasera in tv 9 aprile 2019 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA

21:27 – LA FRODE – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – LA FRODE – 2 PARTE

Stasera su Canale 20:

20:35 – THE BIG BANG THEORY I – LA POLARIZZAZIONE DI COOPER E HOFSTADTER

21:00 – IL RICCO, IL POVERO E IL MAGGIORDOMO – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – IL RICCO, IL POVERO E IL MAGGIORDOMO – 2 PARTE

23:15 – GIUSTIZIA PRIVATA – 1 PARTE

23:44 – TG COM

23:49 – METEO

23:51 – GIUSTIZIA PRIVATA – 2 PARTE

Stasera su Paramount Channel:

20:20 – Vita da strega

20:45 – Vita da strega

21:15 – Incinta… o quasi

22:55 – Qualcuno come te

Stasera su Rai Movie:

21:10 – Confusi e felici

23:05 – Movie Mag

23:30 – Thelma & Louise

01:50 – Giovani ribelli – Kill Your Darlings

Stasera su Cine Sony:

19:20 – Pagine per un omicidio

21:00 – Niagara

22:50 – Paradiso perduto

00:55 – Colpo a rischio

Stasera in tv 10 aprile 2019 su Iris:

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – IL BAMBINO PRODIGIO

21:00 – EDUCAZIONE SIBERIANA

23:14 – ALFABETO

23:30 – GREYSTOKE: LA LEGGENDA DI TARZAN, IL SIGNORE DELLE SCIMMIE

Stasera su Tv8:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:25 – MasterChef All Stars Italia

22:40 – MasterChef All Stars Italia

23:55 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

01:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Stasera su Italia 2:

20:15 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – SCONTRO A QUATTRO FRA LE ROVINE

20:45 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – L’ ULTIMA FOLLIA DELLA PROVA DEL FERRO

21:15 – THE BRAVE – IL TRASFERIMENTO – 1aTV

22:05 – THE BRAVE – PAURA IN AEROPORTO – 1aTV

Stasera in tv 10 aprile 2019 su La 5:

19:54 – UOMINI E DONNE

21:20 – BABY MAMA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – BABY MAMA – 2 PARTE

Stasera su Cielo:

19:55 – AFFARI AL BUIO

20:25 – AFFARI DI FAMIGLIA

20:50 – AFFARI DI FAMIGLIA

21:20 – AFTERSHOCK – TERREMOTO A NEW YORK

23:35 – EMANUELLE NERA 2

Stasera su Nove:

20:25 – Boom! – 1^TV

21:30 – Corpi da reato

23:45 – Camionisti in trattoria – Calabria

00:50 – Camionisti in trattoria – Lazio

Stasera in tv 10 aprile 2019 su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide – Berlino 1989 Mexico 2019, breaking the walls

00:50 – TG LA7 Notte

Stasera su La 7D:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Body of proof

00:00 – Amare per Sempre

02:15 – Cuochi e Fiamme

Stasera su Real Time:

20:15 – Cortesie per gli ospiti – 1^TV

21:15 – Vite al limite – La storia di Michael

23:05 – Body Bizarre – 1^TVIl mio corpo mangia se stesso

00:05 – Body Bizarre – Brucio dentro

Stasera su Spike:

20:30 – MERLIN Le Disir

21:30 – THE LIBRARIANS…E La Foresta Disincantata

22:15 – THE LIBRARIANS…E La Citta’ Piu’ Sicura d’America

23:05 – THE LIBRARIANS…e una citta’ di nome Faida

Stasera in tv 10 aprile 2019 su Sky Uno

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti…

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:15 – MasterChef Italia

23:35 – MasterChef Italia

Stasera su Sky Cinema Uno:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Hurricane – Allerta uragano

23:05 – Speed Kills