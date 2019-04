Matteo Salvini e la nuova fidanzata Francesca Verdini si sono presentati insieme al gala di inaugurazione del Salone del Mobile di Milano. Il loro arrivo in piazza Scala non è passato inosservato: il vicepremier leghista e la figlia dell’ex parlamentare di Forza Italia Denis Verdini sono arrivati camminando mano nella mano.

Lui in giacca e cravatta (oltre all’immancabile spilletta della Lega), lei in abito nero lungo: la nuova coppia non si è sottratta ai flash dei fotografi in una delle loro prime uscite ufficiali.

La cena esclusiva sul palco del teatro della Scala suggella il debutto della coppia a un evento istituzionale: a tavola con loro, fra i vari, il sottosegretario Michele Geraci, il presidente dell’Ice (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) Carlo Maria Ferro, il presidente della Fondazione Fiera Milano Giovanni Gorno Tempini e la vicepresidente della Camera Mara Carfagna insieme al compagno Alessandro Ruben.

Lui 46, lei 26 anni, Salvini e Verdini si erano già presentati insieme all’anteprima del film di Tim Burton, “Dumbo” al The Space Cinema Moderno di Roma. Giancarlo Magalli, seduto dietro la coppietta, aveva commentato al “Corriere“: Erano appiccicati. Soprattutto lei a lui. Gli prendeva la faccia in mano, lo baciava con impeto, tanto e di continuo”.

Le effusioni di Francesca Verdini, il cui padre è a processo per bancarotta, nei confronti del ministro dell’Interno non sono mancate neanche in questa occasione.

Francesca Verdini è la nuova compagna di Matteo Salvini: tutto quello che c’è da sapere sulla figlia dell’ex forzista

Salvini fidanzato con Francesca Verdini: “Il fratello di lei è contrario alla relazione”