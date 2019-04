Previsioni meteo domani 11 aprile 2019 | Italia | Che tempo farà?

PREVISIONI METEO DOMANI – Che tempo farà domani in Italia? Quali sono le previsioni meteorologiche per la giornata di mercoledì 10 aprile? Ogni giorno i meteorologi cercano di dare risposte in anticipo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati. E, molto spesso, la previsione viene confermata.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo quali sono le previsioni (fornite dall’Aeronautica Militare), le temperature, i venti e i mari previsti per la giornata di domani:

Previsioni meteo domani in Italia mercoledì 10 aprile 2019

METEO: CHE TEMPO FA OGGI IN ITALIA | MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019

NORD

Il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto su tutte le regioni del nord. Sono previste precipitazioni diffuse, anche temporali maggiormente insistenti sui settori pianeggianti e il restante triveneto.

Il mal tempo si placherà parzialmente la sera, su Emilia-Romagna e Liguria. Sulle Alpi è prevista una quota neve oltre i 1700 metri, sono inoltre previste nevicate abbondanti fino a sere nella parte orientale lombarda e del Trentino-Alto Adige.

Previsioni meteo domani 11 aprile 2019 | CENTRO E SARDEGNA

La zona sarà investita da un’estesa copertura nuvolosa, con piogge e temporali diffusi che, dal settore tirrenico, si estenderanno anche alle restanti regioni nel pomeriggio.

La sera ci sarà una parziale riduzione delle precipitazioni sulla Sardegna Orientale, bassa Toscana, Umbria centromeridionale e gran parte del Lazio e Abruzzo.

SUD E SICILIA

Campania, Basilicata Tirrenica e Calabria Settentrionale saranno coperte da molte nubi compatte, con precipitazioni diffuse a carattere prevalentemente temporalesco. Il pomeriggio sarà caratterizzato da rovesci soprattutto lungo le coste campane e quelle tirreniche della Basilicata, ma un miglioramento arriverà in serata.

Sul restante meridione, ci sarà una nuvolosità irregolare con deboli fenomeni attesi in Sicilia settentrionale e nelle regioni adriatiche, ma un miglioramento arriverà a fine giornata con estese schiarite.

Previsioni meteo domani 11 aprile 2019 | TEMPERATURE

Le temperature dell’11 aprile saranno in lieve rialzo su Piemonte centromeridionale, Ponente ligure, Nord Sardegna, Umbria, Lazio centrosettentrionale, bassa Calabria e Sicilia.

Invece, una leggera flessione sui rilievi appenninici meridionali. Massime in aumento su Romagna, regioni adriatiche centrali e meridionali, Basilicata centro-orientale e calabria.

Le temperature saranno stazionarie sui rilievi alpini e prealpini, ma anche in Nord Toscana e il restante territorio della Basilicata e Sicilia.

Nel resto del paese, le temperature saranno in calo.

VENTI

I venti soffieranno dapprima deboli per poi passare a moderati intorno al sud-ovest e al centro-sud. Oltre ai deboli orientali sulla pianora padana, i venti saranno variabili sul restante settentrione.

Previsioni meteo domani 11 aprile 2019 | MARI

Il Canale Di Sardegna sarà agitato da acque dapprima molto mosse e poi localmente agitate, molto mossi il mar di Sardegna e il Tirreno meridionale.

Situazione in peggioramento nel tirreno centrale e lo stresso di Sicilia, mentre il mare sarà poco mosso nell’adriatico centrosettentrionale. Gli altri mari saranno generalmente mossi.

IL BOLLETTINO COMPLETO

