Paolo Bonolis denunciato per maltrattamento di animali

Paolo Bonolis è stato denunciato per maltrattamento di animali. Il Nucleo Operativo Tutela Animali sostiene che le iguane utilizzate per una delle “prove di coraggio” della trasmissione televisiva Ciao Darwin avrebbero sùbito maltrattamenti perché tenuti in gabbia in condizioni non compatibili con la loro natura.

Durante la sfida le concorrenti Giuliette e Messaline sono entrate in una teca con alcune iguane. Dal Noita fanno sapere che il maltrattamento sarebbe stato aggravato dal fatto che tutto questo sia stato fatto solo per intrattenimento televisivo.

Su Facebook il Noita ha scritto una nota: “La condotta viola le linee guida formulate dalla Anmvi (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani) per il corretto inserimento degli animali in televisione, visto che nel presente caso i poveri animali vengono utilizzati come oggetti per spaventare i concorrenti, in un ‘gioco’, se così può chiamarsi, barbaro, e senza alcun rispetto della logica della promozione del rispetto degli animali e della sensibilizzazione alla conoscenza delle specie, ed anzi contravvenendosi al divieto (sempre ivi incluso) di fare un uso in tv di animali che li sottoponga a stress o che neghi la loro dignità”.