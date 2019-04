Oroscopo di oggi 10 aprile 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI OGGI 9 APRILE 2019 TPI – Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di mercoledì 10 aprile 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi mercoledì 10 aprile 2019

Ariete

Questa sarà la giornata della resa dei conti. Cari Ariete, siete stufi d’ingoiare il mal contento ed è arrivato il momento di affrontare la questione.

Avete paura di sbagliare, di esprimervi male e di passare dalla parte del torto, eppure sapete di avere ragione e dovete trovare il coraggio di farvi valere.

Toro

Avete voglia di cambiamenti, cari Toro. Questa potrebbe essere una giornata interessante sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista sentimentale.

Mentre a lavoro è calma piatta, in amore avvertite il bisogno di rimescolare le carte in tavola e dare un forte scossone alla vita di coppia.

Oroscopo di oggi 10 aprile 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, oggi siete talmente energici che niente potrebbe fermarvi. Niente, eccetto il vostro partner, che non approva del tutto i cambiamenti in vigore nella vostra vita.

Mettersi alla prova costantemente è un ottimo esercizio per la vostra mente ma, se avete scelto di dividere la vostra vita con un’altra persona, allora dovreste darle conto.

Cancro

Spazio all’amore per questo mercoledì di aprile. Iniziate ad avvertire i primi germogli sbocciare all’altezza del petto e non volete precludervi delle grandi opportunità, non quando si tratta di sentimenti.

In compenso, si respira una brutta aria a lavoro. Portate pazienza, questa non è la giornata adatta per far valere i vostri diritti.

Leone

Cari Leone, siamo arrivati a metà settimana e il vostro stress è arrivato alle stelle. Avete accumulato talmente tante cose che la vostra pazienza ha fatto un biglietto di sola andata per il “non ne posso più”. Guai a chi vi gira intorno!

Neanche il vostro partner riuscirà a smorzare questo clima ostile, anzi, probabilmente vi darà soltanto un altro pretesto per attaccar briga.

Oroscopo di oggi 10 aprile 2019 | Vergine

Giornata sottotono per gli amici della Vergine. Avreste preferito trascorrere il vostro tempo a coccolarvi con vino e cioccolata e invece dovete continuare a lavorare.

Avete problemi d’autostima quest’oggi e i problemi lavorativi non fanno che alimentare le vostre difficoltà. Provate a staccare la spina, concedendovi del tempo per dedicarvi alle vostre passioni.

Bilancia

Gli impegni vi sommergono, non trovate un attimo di tregua per dedicarvi alle vostre attività preferite. E allora cosa fare? Staccare la spina potrebbe essere un toccasana per cuore e testa, soprattutto in questo periodo.

Non avete avuto ancora modo di pensare a una proposta allettante che vi è stata fatta qualche tempo fa. Basta rimandare al domani quello che potrebbe essere fatto oggi, è arrivato il momento di riflettere.

Scorpione

Cari Scorpione, siamo a metà settimana ed è ancora dura su queste montagne russe. La settimana non è iniziata nel migliore dei modi, ma manca poco al venerdì quindi stringete i denti e tenete duro.

Sul fronte lavorativo, avete perso la voglia di combattere le vostre battaglie, ma sul fronte amoroso siete più agguerriti che mai: guai a chi fa soffrire il vostro partner!

Oroscopo di oggi 9 aprile 2019 | Sagittario

Giove è nel vostro segno, avete grinta da vendere per questo mercoledì cari Sagittario. Eppure c’è qualcosa che vi frena. Sarà qualche problema lavorativo? Sarà quell’amore che fatica ad arrivare? Sarà che al momento siete un po’ insoddisfatti di tutto?

Se non avete capito qual è il vero problema, forse vuol dire che dovete fare prima chiarezza mentale. Se non lo estirpate alla radice, il problema rimarrà sempre lì, in agguato, pronto ad azzannarvi.

Capricorno

Amici del Capricorno, siete così raggianti da far invidia al sole! La settimana non sarà iniziata nel migliore dei modi, ma quest’oggi saprete recuperare.

Tutto quello di cui avete bisogno è un bicchiere di vino e un paio di amici fidati con cui dividere il vostro tempo. Al resto, ci penserete dopo.

Acquario

Con la Luna nel vostro segno, questa potrebbe essere una giornata promettente. Cari Acquario, basta guardare al passato: davanti a voi c’è un futuro tutto da vivere. Dimenticate le delusioni, le persone che vanno e vengono, le promozioni mai arrivate e l’amore che vi ha scheggiato.

Questo è un mercoledì di rinascita, perché non bisogna aspettare il lunedì (come la dieta) per volersi bene un po’ di più: bisogna iniziare subito.

Pesci

Mercoledì delicato per i Pesci. Siete reduci da una pessima esperienza e non riuscite a dimenticarla, neanche con il supporto delle persone che vi vogliono bene.

Prendetevi del tempo per guarire, l’importante è tornare più forti di prima e non lasciarsi abbattere dalle avversità.