OLIVIA PALADINO – Il nostro presidente del Consiglio Giuseppe Conte è particolarmente riservato sulla sua vita privata. Se i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, al contrario, negli ultimi mesi non hanno tenuto nascoste le proprie relazioni rispettivamente con Francesca Verdini e Virginia Saba, della compagna di Conte si sa davvero poco.

Il premier italiano, infatti, è molto attento a tutelare la propria privacy e non è certo un amante del gossip. In tanti però si chiedono se un uomo affascinante come Conte abbia o no una fidanzata. La risposta è sì, e si chiama Olivia Paladino.

Ecco chi è Olivia Paladino, la fidanzata del premier Giuseppe Conte.

Olivia Paladino | Chi è

Si sa innanzitutto che è più giovane di lui di circa 15 anni. È la figlia di Cesare Paladino, proprietario dell’hotel Plaza di Roma, albergo di famiglia nel quale lavora anche lei. Anche Olivia Paladino, come il suo amato Giuseppe Conte, è molto riservata: di lei si trovano in giro poche foto, ad eccezione di uno scatto insieme al padre risalente al 2009.

Oggi Olivia è considerata un’importante manager nel settore alberghiero, grazie all’esperienza maturata all’Hotel Plaza, uno dei migliori alberghi di Roma, che si trova a pochi metri da Piazza di Spagna, in pieno centro.

I due fidanzati hanno una cosa importante in comune. Entrambi hanno già un figlio: Olivia è madre di una ragazza, mentre Conte ha un figlio, Niccolò, dalla sua ex moglie. I due si sarebbero incontrati a scuola, durante la riunione con i professori dei rispettivi figli.

Per chi non lo sapesse, il premier Giuseppe Conte ha alle spalle un matrimonio con Valentina Fico, legale presso l’Avvocatura dello Stato. I rapporti tra Conte e l’ex moglie sono comunque buoni, visto che la donna lo ha difeso dopo lo scandalo del curriculum “gonfiato”.