Manchester United Barcellona streaming e diretta tv: ecco dove vedere la partita di Champions League | Quarti di finale

MANCHESTER UNITED BARCELLONA STREAMING – Questa sera, mercoledì 10 aprile 2019 alle ore 21, Manchester United e Barcellona scendono in campo all’Old Trafford, il teatro dei sogni, per la gara d’andata dei quarti di finale della Uefa Champions League 2018-2019. Ritorno in programma per martedì 16 aprile.

Dove vedere Manchester United Barcellona? Sky Sport? Rai? Dazn? E in live streaming gratis? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio:

Manchester United Barcellona streaming | Dove vederla in tv live

La gara di Champions League Manchester United Barcellona sarà visibile via satellite su Sky Sport.

Previsto, come al solito, ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio di Manchester United Barcellona è fissato alle ore 21.

Manchester United Barcellona streaming | Dove vederla in live streaming

In streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero).

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

Manchester United Barcellona streaming | Le probabili formazioni

Quali saranno gli undici scelti dai due allenatori? Di seguito le probabili formazioni di United e Barcellona in vista della sfida di mercoledì sera:

Manchester United (4-3-1-2): De Gea; Young, Smalling, Jones, Shaw; Herrera, Matic, Pogba; Lingard; Rashford, Martial

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Umtiti, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Coutinho

Manchester United Barcellona streaming | Prepartita

L’allenatore del Manchester United Solskjaer teme in particolare l’estro e la qualità di Messi: “È un giocatore fantastico che entrerà nella storia come uno dei migliori di sempre. Non sarà facile fermarlo, ma speriamo nemmeno impossibile. Non possiamo concentrarci solo su di lui, in campo si va in 11 contro 11”

Il tecnico degli spagnoli Valverde in conferenza stampa ha detto: “Siamo fiduciosi perché di solito rispondiamo bene nei grandi appuntamenti e contiamo di ripeterci. Noi dobbiamo tenerlo ben presente, affinché non si ripetano partite come quella dell’anno scorso a Roma”

I precedenti: il Barcellona ha vinto quattro degli 11 confronti diretti contro il Manchester United, con tre successi degli inglesi e quattro pareggi

Valverde si affida ai tre tenori in avanti: Messi, Suarez e Coutinho nel 4-3-3 con Rakitic, Busquets e Arthur a centrocampo

Solskjaer, che ha rigenerato il Manchester United, deve fare a meno di Alexis Sanchez. Recuperati invece Rashford e Matic. Davanti oltre a Rashford nel tridente d’attacco del Manchester Lingard e Martial. A centrocampo confermatissimo Pogba

Questa sera alle 21 a Old Trafford si affrontano per i quarti di finale di Champions League Manchester United e Barcellona, due delle squadre più importanti e seguite del calcio internazionale. Due team votati all’attacco e che dovrebbero garantire spettacolo