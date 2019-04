Complice la partecipazione al Grande Fratello 16, Jessica Mazzoli ha risposto al suo ex fidanzato Morgan, che la scorsa settimana ha rilasciato dure dichiarazioni durante il programma tv Live-Non è la D’Urso. “Jessica Mazzoli mi ha incastrato, ma amo Lara”, ha affermato Morgan nel salotto di Barbara D’Urso.

Ma l’ex non ci sta: “Intanto voglio dirgli che gli occhi di nostra figlia sono scuri”, ha detto Jessica Mazzoli dalla casa del Gf (nell’intervista in tv Morgan aveva detto che gli occhi della bambina sono chiari).

La ragazza ha anche smentito di aver impedito al cantante di vedere la figlia, che, ha precisato,”è frutto dell’amore, è stata cercata da entrambi” e ha negato di avergli impedito di vedere Lara.

Jessica Mazzoli attacca Morgan: “Ha dimenticato nostra figlia. È un padre inesistente”

“Aveva espresso il desiderio di diventare padre fin dall’inizio della nostra relazione. Se si è pentito, questo non gli da il diritto di sputare cattiverie su una cosa tanto sacra. Farò in modo che mia figlia non veda mai quell’intervista. Non è vero che sono andata via portandomi via la bambina. Lui mi ha sempre negato ogni tipo di dialogo. Aveva problemi psico-fisici, date anche le sue dichiarazioni passate. Io gli ero vicina, tenevo alla sua salute, ma me ne sono andata per il bene mio e di mia figlia”.

L’ex di Morgan ha raccontato che Lara avrebbe dovuto incontrare il padre a Natale del 2018 e trascorrere quel giorno in sua compagnia. Il cantante, poi, non si sarebbe presentato.

“A Natale ho preparato Lara per questo incontro. Ero disposta a pagare il viaggio mio e di mia figlia, ma lui è sparito. L’ho sempre cercato, mi è capitato spesso di andare a Milano per lavoro e ho sempre portato mia figlia con me perché volevo che si vedessero. Per lui la questione centrale è sempre la stessa, i soldi”.

Pur non essendo nel salotto di Live – Non è la D’Urso , la Mazzoli si è aperta alla cara Barbara, soprattutto quando la conduttrice del GF le ha chiesto di dare un’ipotetica seconda occasione a Morgan.

“Lui deve fare il percorso riabilitativo, psicologico e genitoriale che le sedi competenti hanno stabilito per lui. Se vuole avere un rapporto con sua figlia, sa cosa deve fare”.