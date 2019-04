Roma come il Giappone: ciliegi in fiore all’orto botanico di Trastevere dove si celebra l”Hanami’

In Primavera il Giappone si colora di rosa con i suoi ciliegi in fiore, i Sakura. È uno spettacolo che ogni anno richiama migliaia di giapponesi, e non solo, per il rito dell'”Hanami”: l’andare nei parchi e contemplare la bellezza di questi alberi in pieno splendore.

Per molti appassionati di Giappone sarà possibile vivere questa esperienza anche a Roma all’orto botanico dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (a Trastevere in Largo Cristina di Svezia 24) che ha una zona dedicata proprio ai ciliegi.

Venerdì, sabato e domenica si terrà l’evento “Hanami, celebriamo la bellezza dei ciliegi in fiore” in collaborazione con l’Istituto Giapponese di cultura a Roma: per l’occasione sarà possibile ammirare la bellezza della fioritura dei ciliegi, partecipare a visite guidate, laboratori per i bambini e a conferenze sul tema.

In programma anche cerimonie del tè, mostre di “Kakejiku” (dipinto o calligrafia giapponese) e “Ikebana” (arte tradizionale giapponese di disporre i fiori) conferenze sui ciliegi giapponesi, sull'”Hanami” e sul Giardino Giapponese da poco realizzato all’Orto Botanico di Napoli.

Chi non avrà la possibilità di partecipare agli eventi organizzati questo fine settimana nel Giardino Giapponese dell’Orto Botanico potrà ammirare, ancora per poco, questi alberi in fiore al laghetto dell’Eur: qui si trovano altri ciliegi giapponesi in fioritura ma, anche in questo caso, la durata è di un solo paio di settimane.

Fino a luglio resterà aperto Il giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura, realizzato da un noto architetto giapponese in stile “sen’en” (giardino con laghetto). La sede è in via Gramsci, zona di Valle Giulia.

