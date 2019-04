Uno dei concorrenti più attesi e chiacchierati di questa edizione del Grande Fratello è sicuramente Cristian Imparato, l’ex bambino prodigio del talent Io Canto, all’epoca condotto da Gerry Scotti. Il cantante, ancor prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, era stato spesso ospite dei salotti di Barbara D’Urso in quanto “accusato” di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica.

Poi la scelta di entrare a far parte della nuova edizione del Grande Fratello, condotto appunto da Barbara D’Urso. Finora l’ex talento di Io Canto non aveva mai parlato della sua sessualità, anche se in molti avevano ipotizzato potesse essere gay. L’unica cosa che si sapeva della sua vita privata è che aveva sofferto molto per amore in passato tanto da finire in ospedale, ma non aveva specificato se per colpa di un ragazzo o di una ragazza.

Il Gf è iniziato lunedì 8 aprile e appena ieri, 9 aprile, Cristian, parlando con altri inquilini della casa, ha deciso spontaneamente di fare coming out: “Non ho fatto coming out, però sono gay, sarebbe venuto fuori, cioè esce, però io non l’avrei detto. […] Io non sarei mai andato da nessuna parte a dire… o a utilizzarla come strategia. Non la trovo d’aiuto. Perché secondo me è un continuo etichettare. Perché tu vai in trasmissione a dire ‘io sono etero?”, ha detto tranquillamente Cristian chiacchierando con Kikò, Enrico e Gennaro.

Durante la serata Imparato, oltre a dire di essere gay, ha anche confessato di voler avere un figlio: “Io sento il desiderio di avere un figlio. Io lo avrò. Se tu non crei un qualcosa di tuo…Per me il mondo è un continuo. Io un po’ di esperienze le ho avute con i ragazzi e molti dicevano ‘no, non esiste i bambini’. Viva i bambini e viva la diversità”.

Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, si è detto d’accordo con il ragazzo, dimostrando grande apertura mentale: “Sono d’accordo. Sono dalla parte del mondo omosessuale. Oggi esistono le adozioni, l’utero in affitto. Non fare che adesso lo dici e non lo fai, vai avanti. L’hanno fato in tanti, guarda Ricky Martin. Se troverai un ragazzo ok, altrimenti fallo da solo. L’importante per un bambino è che ci sia amore. Ricorda che è bello non solo tramandare il tuo cognome, ma anche i tuoi pensieri, crescere una vita secondo i tuoi valori. Contribuisci a migliorare il mondo”.

Neanche a farlo apposta, nel pomeriggio di ieri a Pomeriggio 5 l’opinionista Roger Garth aveva rivelato che Cristian Imparato aveva avuto un flirt con il parrucchiere dell’ex gieffina Guendalina Tavalli.