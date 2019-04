Arsenal Napoli diretta live | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | Europa League • LIVE:

ARSENAL NAPOLI DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Arsenal e Napoli, andata dei quarti di finale dell’Europa League 2018-2019, in programma all’Emirates Stadium giovedì 11 aprile alle ore 21.

Domani, giovedì 11 aprile 2019, alle ore 21 il Napoli sfida l’Arsenal all’Emirates Stadium di Londra. Partita importantissima per i ragazzi di Ancelotti che puntano alla vittoria del trofeo europeo. Traguardo che però non sarà semplicissimo da centrare. Prima infatti bisogna superare i londinesi di Emery, altrettanto concentrati sulla sfida.

“Aubameyang ha avuto un piccolo problema, ma ora sta meglio e può partire dall’inizio – le parole dell’allenatore dei Gunners -. Valuteremo anche le condizioni di Xhaka e Koscielny. Favoriti? Penso che sia un 50-50, il Napoli ha una grande storia come noi, è secondo in classifica in campionato e sta giocando bene, ha dimostrato di essere competitivo in un girone difficile di Champions League. Per noi sarà dura, ma siamo fiduciosi. Vogliamo vincere senza concedere gol”.

ARSENAL NAPOLI DIRETTA LIVE | LE PROBABILI FORMAZIONI

Di seguito le probabili formazioni di Arsenal e Napoli per la sfida di Europa League, in programma l’11 aprile alle ore 21:

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Mustafi, Papastathopoulos, Monreal; Maitland-Niles, Guendouzi, Ramsey, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang.

All. Emery.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Mertens.

All. Ancelotti.

Arsenal Napoli diretta live streaming e tv: dove vedere la partita

Dove vedere Arsenal Napoli in tv o streaming? La partita di Europa League, valida per i quarti di finale, va in onda giovedì 11 aprile 2019 alle ore 21 su Sky Sport e in chiaro, gratis, su Tv8.

La partita è visibile anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGO, che permette di seguire tutti gli eventi da pc, smartphone e tablet.