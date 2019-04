La mamma della cancelliera tedesca, Angela Merkel, è morta nei giorni scorsi all’età di 91 anni. L’ufficialità della notizia, da parte del governo federale della Germania, è arrivata solo nella serata di mercoledì 10 aprile 2019. Al momento non si conoscono le cause, né il giorno esatto del decesso della signora Herlind Kasner.

La madre di Angela Merkel viveva a Templin, nel nord del Brandeburgo. Era malata da tempo e la figlia, pur cercando di non rimanere nell’occhio, l’ha assistita in tutta quest’ultima fase della sua vita. Nel 2011, Angela Merkel ha perso anche il padre.

La mamma della Merkel era una professoressa di latino e inglese e aveva continuato a lavorare fino a un’età molto avanzata. Nel 2008 addirittura aveva ricevuto un’onorificenza dall’ex presidente del Parlamento tedesco Rita Suessmuth.

Nel 1954, quando nacque la piccola Angela, Herlind Kasner decise di seguire il marito, Horst Kasner, da Amburgo nella Germania dell’Est. Un percorso inverso a quello che facevano allora centinaia di migliaia di tedeschi, a pochi anni dalla costruzione del Muro di Berlino, avvenuta nel 1961.

Essendo il marito un pastore protestante, la giovane Herlind non ebbe il permesso di insegnare nelle scuole statali. Per questo motivo, dovette abbandonare la sua passione dell’insegnamento per molto tempo.

La donna tornò a insegnare solo dopo la caduta del Muro. Nello stesso periodo iniziò a impegnarsi politicamente, aderendo però all’Spd e non a quella Cdu che qualche anno dopo avrebbe visto l’avvento della figlia Angela.

La signora Herlind Kasner è apparsa in pubblico in più di un’occasione accanto alla figlia. Basti pensare che circa due mesi fa Merkel ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Templin: la madre era accanto a lei.

Come anche il 14 marzo 2018, quando Merkel è stata rieletta per la quarta volta cancelliera tedesca. Anche in quell’occasione, la mamma era seduta nella tribuna degli ospiti al Bundestag.

Secondo quanto emerge, Merkel aveva un rapporto molto stretto con la madre. Per lei, dunque, deve essere stato molto pesante essere presente ai vari appuntamenti politici di questi giorni, soprattutto in ottica europea con la questione Brexit. Durante i vari incontri politici, Merkel non ha mai fatto nessun riferimento alla madre.

I funerali si terranno a Templin, in forma strettamente privata.

