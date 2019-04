Dopo una stagione a dir poco tribolata dell’Isola dei Famosi, condita da ascolti molto bassi e le solite polemiche, Alessia Marcuzzi si è concessa una vacanza a Dubai con la figlia Mia.

La conduttrice Mediaset, impegnata ancora con Le Iene su Italia 1, ha deciso dunque di staccare un po’ la spina dai soliti ritmi della televisione e andare al caldo degli Emirati Arabi. Su Instagram, ovviamente, non ha risparmiato foto e storie per raccontare la sua vacanza.

Ma è proprio sul social delle fotografie che Alessia Marcuzzi è stata travolta, ancora una volta, dalle polemiche. Molti utenti, infatti, si sono scagliati contro l’ostentazione della ricchezza da parte della conduttrice, ma anche e soprattutto contro un dettaglio relativo alla figlia.

“Ma questa bambina – scrive un fan di Alessia Marcuzzi – salta sempre la scuola per andare in vacanza?”. Qualcun altro, invece, ha criticato la vacanza arrivata già ad aprile: “Viziate di mer**, chi troppo e chi niente“, si legge tra i commenti.

Altri utenti, invece, hanno preferito offendere le trasmissioni della conduttrice: “Rimani lì – hanno scritto – tanto i programmi che fai sono solo spazzatura”.

Nessuna risposta, al momento, è arrivata dalla showgirl romana, che ha continuato a postare altri contenuti sul suo profilo Instagram. A correre in suo aiuto, però, ci hanno pensato due colleghe come Alba Parietti e Francesca Barra: “Ma certo che fanno invidia al mondo – ha scritto Alba Parietti – perché sono lo specchio della bellezza e dell’amore in allegria. Godetevi la vita ragazze”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche la giornalista: “Sii gentile – ha postato – e abbi coraggio. Belle, bellissime e unite. Se non la portassi in vacanza direbbero ugualmente che vai a divertirti senza di lei. Pratichiamo l’indifferenza… continuate a essere così felici”.