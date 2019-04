Gli scatti hot della fidanzata di Luigi Di Maio

Prima di diventare una giornalista e, soprattutto, prima di diventare la fidanzata di Luigi Di Maio, Virginia Saba posava in lingerie trasparente. A rendere pubblici gli scatti rubati della giornalista sarda è il settimanale di gossip Chi.

Le fotografie hot risalgono a nove anni fa, quando l’attuale fidanzata del vicepremier pentastellato e ministro del Lavoro decideva di posare per un fotografo, in intimo. Le foto ritraggono la giornalista sarda – allora 26enne – in lingerie vedo-non vedo.

In uno scatto si vede Virginia Saba con intimo nero sexy e una maschera di piume; in altre, invece, la giornalista appare con la schiena nuda in pose decisamente sensuali. In altre foto ancora Virginia Saba si mostra in bikini.

Le foto sembrano quelle di una giovane ragazza che si diverte davanti alla macchina fotografica di un amico. Niente di particolarmente scandaloso, che, però, fanno parlare – e non poco – dopo gli scatti pubblicati sempre dallo stesso settimanale, qualche giorno fa, in cui Virginia appariva come la fidanzata modello, avvinghiata al suo Luigi su un prato romano.

Intanto Saba ha iniziato a rilasciare diverse interviste nelle vesti della fidanzata del vicepremier. A Dipiù Virginia ha detto di essere innamoratissima del ministro del Lavoro: “Io lui lo trovo bellissimo: ha un sorriso bellissimo, occhi bellissimi…”.

