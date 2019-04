In Olanda il viaggio in treno è gratis se hai con te un libro

“La lettura è il viaggio di chi non può prendere un treno” diceva Francis De Croisset. E se invece quel treno esistesse e fosse gratis, grazie a un libro?

Non è utopia, in Olanda è una vera e propria tradizione. In occasione della Settimana del Libro, che parte dal 23 aprile di ogni anno, si potrà viaggiare gratis a patto che si scelga come accompagnatore un libro.

Complice di questa stimolante iniziativa è la Nederlandse Spoorwegen, la compagnia ferroviaria nazionale olandese, che da molti anni sostiene la settimana del libro ed per questo che ha voluto collaborare al progetto del viaggio gratuito in treno usando un libro come biglietto. Leggere non è forse il miglior passatempo di un viaggio in treno?

Ed è proprio l’Olanda a farsi portavoce di questo messaggio di cultura. Chiunque abbia intenzione di prendere un treno, potrà presentarsi al cospetto del controllore, mostrare un libro nelle proprie mani e salire sul vagone senza pagare il biglietto.

Viaggi gratis con un libro, attraversando tutto il paese senza pagare neanche un centesimo: questa è la fortuna di chi si troverà in Olanda in occasione della Settimana del Libro.

Non stupisce che quest’iniziativa sia sbocciata (e duri) proprio nella terra dei Tulipani. Fin da quando è stata istituita la settimana del libro (1932) conosciuta come Boekenweek, l’Olanda ha sempre creduto fermamente nella lettura e ha incoraggiato con diverse iniziative i propri connazionali, sia con festival letterari che con presentazioni di autori per tutto il paese.

Ogni anno, secondo la tradizione, un famoso scrittore olandese deve elaborare un romanzo che viene poi distribuito nelle librerie del paese e regalato a tutti coloro che acquisteranno almeno un volume. In più, l’autore deve poi presentare il romanzo a bordo di uno dei treni olandesi che hanno aderito all’iniziativa. E non sarà il solo: infatti sono previste diverse presentazioni di libri, se non letture e incontri con autori, a bordo dei vagoni della Nederlandse Spoorwegen.

Non è la prima volta che la ferrovia nazionale olandese aderisce a un progetto simile. Tempo fa, avevano allestito un intero vagone come biblioteca in movimento, un luogo suggestivo dove trascorrere il tempo del proprio viaggio immersi tra centinaia di libri.

Quest’anno, chiunque si trovi in Olanda nella settimana del Libro non può perdere l’occasione di girare il paese al simbolico costo di una lettura.