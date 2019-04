Tottenham Manchester City streaming e diretta tv: ecco dove vedere la partita di Champions League | Quarti di finale

TOTTENHAM MANCHESTER CITY STREAMING – Oggi, martedì 9 aprile 2019, alle ore 21 Tottenham e Manchester City scendono in campo al Tottenham Hotspur Stadium, il nuovo fantastico impianto della squadra londinese costato 1 miliardo di euro. Big match di Premier League? No, derby di Champions. Gara d’andata dei quarti di finale della Uefa Champions League 2018-2019. Ritorno in programma per mercoledì 17 aprile.

Dove vedere la partita tra gli Spurs e i Citizens? Sky Sport? Rai? Dazn? E in live streaming gratis? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio:

Tottenham Manchester City streaming | Dove vederla in tv live

La gara di Champions League Tottenham Manchester City sarà visibile via satellite su Sky Sport.

Previsto, come al solito, ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio di Tottenham Manchester City è fissato alle ore 21.

LE INFO SU DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA SERIE A 2018 2019

Tottenham Manchester City streaming | Dove vederla in live streaming

In live streaming la partita sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale.

TUTTI I SITI (LEGALI) DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN LIVE STREAMING

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE A 2018 2019

Tottenham Manchester City streaming | Le probabili formazioni

Quali saranno gli undici scelti da Pochettino e Guardiola? Di seguito le probabili formazioni di Tottenham e Manchester City in vista della sfida di mercoledì sera:

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Sissoko, Alli; Eriksen, Son, Rose; Kane

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Otamendi, Mendy; Gundogan, Fernandinho, De Bruyne; Bernardo Silva, Sterling, Aguero

Tottenham Manchester City streaming | Il nuovo stadio

Quella con il City sarà la prima partita di Champions League nel Tottenham Hotspur Stadium di Londra, il nuovo bellissimo e costosissimo impianto della squadra di casa inaugurato qualche settimana fa. Porterà fortuna al Tottenham?