Stasera in tv 9 aprile 2019 | Prima serata | Oggi in tv | Film stasera | Programmi | Guida | Meraviglie – La penisola dei tesori, #cartabianca, Le Iene Show, Di martedì

Cosa c’è stasera in tv 9 aprile 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi tv in prima serata e in seconda serata di martedì 9 aprile 2019:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 9 aprile 2019:

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Meraviglie La penisola dei tesori

23:47 – TG1 60 Secondi

23:50 – Porta a Porta

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Il Collegio

23:30 – Giovani e…

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

00:00 – TG3 Linea notte

Stasera in tv 9 aprile 2019 su Rai 4

20:47 – Just for Laughs XIV ep.4

21:12 – Vikings Vb ep.3

21:59 – Vikings Vb ep.4

22:45 – The Last King

00:34 – Wonderland pt.27

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – MOGLIE E MARITO – 1 PARTE – 1aTV

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – MOGLIE E MARITO – 2 PARTE – 1aTV

23:31 – TG5 – NOTTE

Stasera su Italia 1:

20:35 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – INNOCENZA VIOLATA

21:25 – LE IENE SHOW

01:05 – MIRACLE WORKERS – 13 GIORNI – 1aTV

01:35 – TRIAL & ERROR – LA CHIAVE DEL CASO – 1aTV

Stasera in tv 9 aprile 2019 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – IL SEGRETO – 1924 – 1aTV

22:30 – UNA VITA – 684 – 1aTV

23:30 – CONFESSIONE REPORTER

00:37 – L’ANIMA GEMELLA – 1 PARTE

Stasera su Canale 20:

20:15 – THE BIG BANG THEORY I – IL PARADIGMA DELLA TERRA DI MEZZO

20:35 – THE BIG BANG THEORY I – IL PARADOSSO DEL RAVIOLO AL VAPORE

21:00 – GIUSTIZIA PRIVATA – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – GIUSTIZIA PRIVATA – 2 PARTE

23:15 – COBRA – 1 PARTE

Stasera su Paramount Channel:

20:10 – Vita da strega

20:35 – Vita da strega

21:10 – La mia super ex-ragazza

23:00 – Sbucato dal passato

Stasera su Rai Movie:

20:35 – Stanlio e Ollio – Il circo è fallito

21:10 – P.S. I Love You

23:20 – Latin Lover

01:10 – Happy Endings

Stasera su Cine Sony:

21:00 – Blue Steel – Bersaglio mortale

22:55 – Interrogation – Colpo Esplosivo

00:35 – Costretto a Combattere

Stasera in tv 9 aprile 2019 su Iris:

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – BANDITI A BUCKHORN – II PARTE

21:00 – I COWBOYS

23:38 – IN NOME DI DIO/IL TEXANO

Stasera su Tv8:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:30 – Trappola in fondo al mare

23:30 – Rocky II

Stasera su Italia 2:

20:15 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – SHANDORA, LA CITTA’ FANTASMA

20:45 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – CHOPPER CONTRO IL SACERDOTE OHM

21:15 – BAGNOMARIA

23:12 – DRAGON BALL SUPER – LA MINACCIA DI BLACK GOKU

23:37 – DRAGON BALL SUPER – GOKU CONTRO BLACK: ROTTA VERSO IL FUTURO SIGILLATO!

Stasera in tv 9 aprile 2019 su La 5:

19:55 – UOMINI E DONNE

21:25 – GRANDE FRATELLO

01:10 – GRANDE FRATELLO LIVE

Stasera su Cielo:

20:20 – AFFARI DI FAMIGLIA

20:50 – AFFARI DI FAMIGLIA

21:20 – STREGATA DALLA LUNA

23:20 – WHORES’ GLORY – PROSTITUTE NEL MOND

Stasera su Nove:

20:20 – Boom! – 1^TV

21:25 – Matilda 6 mitica

23:30 – Cucine da incubo Italia – Mamajuana

00:15 – Cucine da incubo Italia – Aquila

Stasera in tv 9 aprile 2019 su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

00:50 – TG LA7 Notte

Stasera su La 7D:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Private Practice

00:50 – La mala educaxxxion

Stasera su Real Time:

20:10 – Cortesie per gli ospiti – 1^TVSimona e Gabriele vs. Sabina

21:10 – Primo appuntamento – 1^TV

22:25 – Il salone delle meraviglie – 1^TVSotto esame

22:55 – Il salone delle meraviglie – 1^TVRicominciare

23:25 – Primo appuntamento

Stasera su Spike:

20:30 – MERLIN L’ultimo canto di Uther

21:30 – SHERLOCK Le sei Thatcher

23:15 – TOP GEAR 13′ Stagione Ep.7

00:15 – TOP GEAR 14′ Stagione Ep.1

Stasera in tv 9 aprile 2019 su Sky Uno

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti…

21:15 – Cuochi d’Italia

22:00 – Cuochi d’Italia

22:45 – MasterChef Italia

00:05 – MasterChef Italia

Stasera su Sky Cinema Uno:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Forever Young

23:00 – Gomorra – La serie Ep. 3

23:45 – Gomorra – La serie Ep. 4