“Assenza di Le Pen? Ca**o. L’ho detto sedici volte…”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini durante la presentazione del nuovo gruppo sovranista all’Hotel Gallia di Milano lunedì 9 aprile.

Il leader della Lega ha risposto in questo modo alla domanda di una giornalista che gli chiedeva della defezione della politica francese.

Salvini ha inaugurato la campagna elettorale per le elezioni europee del 26 maggio all’evento “Verso l’Europa del buonsenso! – Towards a Common Sense Europe!“, seguito dallo slogan: “I popoli rialzano la testa”.

Il vicepremier intende lanciare con questo evento un appello all’unità per le forze conservatrici-sovraniste, finora divise a Strasburgo. Per questo ha aperto al dialogo con forze politiche che non fanno parte attualmente dello stesso gruppo della Lega a livello europeo, l’ENF (Europa delle nazioni e della libertà).

Europee, Salvini polemico con M5S: “Non ci sono nostalgici estremisti a questo tavolo, gli unici nostalgici sono a Bruxelles”

