PREVISIONI METEO OGGI 9 APRILE 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Il meteo a Roma? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi? Quali sono le previsioni? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, martedì 9 aprile 2019?

NORD

La giornata comincia con diversi addensamenti di nubi sul triveneto e l’est della Lombardia a partire dalla prima mattina, che diventano temporali nel corso della giornata e nel pomeriggio. In serata le precipitazioni temporalesche persisteranno in tutto il nord-est. Anche sul resto delle regioni si prevede cielo nuvoloso con piogge sparse. Neve sui rilievi alpini oltre i 1700/1800 metri.

Previsioni meteo oggi 9 aprile 2019 | CENTRO E SARDEGNA

Anche sulla Sardegna il cielo si presenta fin dal primo mattino nuvoloso, con piovaschi locali soprattutto sulla parte occidentale dell’isola. Nel pomeriggio le piogge si spostano poi su tutta l’isola assumendo carattere temporalesco.

Sul centro Italia stesse condizioni con cielo nuvoloso su Abruzzo e Marche, piogge dalla mattina e temporali sparsi a partire dal pomeriggio con attenuazione in serata.Su Toscana, Lazio e Umbria cielo nuvoloso con possibili precipitazioni a partire dal pomeriggio sulle aree più orientali.

SUD E SICILIA:



Anche sulla Sicilia nuvolosità variabile con probabilità di precipitazioni fino alla tarda mattinata; anche sul resto del Sud piogge sparse e temporali soprattutto su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria tirrenica e sud-est della Campania. Previste schiarite nel pomeriggio.

TEMPERATURE

Le temperature rimangono stazionarie al sud, in Valle d’Aosta e sulle coste di Marche e Abruzzo. Sulle altre regioni sono invece in generale aumento, soprattutto al centro-sud, le isole maggiori, Veneto e Friuli. In calo, invece, in Trentino Alto-Adige.

Previsioni meteo oggi 9 aprile 2019 | VENTI

Al nord e sulla Sardegna venti deboli o dai quadranti occidentali con intensificazione a partire dal pomeriggio. Sul resto d’Italia, invece, venti deboli o moderati da nord-ovest sul resto della penisola. Rinforzi maggiori al Sud su Calabria, Puglia, Sicilia e le restanti aree adriatiche.

MARI

Molto mosso il basso Adriatico, lo Jonio, lo stretto di Sicilia, il Tirreno centro-meridionale, medio-adriatico e il canale di Sardegna. Da poco mossi a mossi, poi, i settori nord di Tirreno e Adriatico e generalmente mossi gli altri mari.

