Previsioni meteo domani 10 aprile 2019 | Italia | Che tempo farà?

PREVISIONI METEO DOMANI – Che tempo farà domani in Italia? Quali sono le previsioni meteorologiche per la giornata di mercoledì 10 aprile? Ogni giorno i meteorologi cercano di dare risposte in anticipo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati. E, molto spesso, la previsione viene confermata.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo quali sono le previsioni (fornite dall’Aeronautica Militare), le temperature, i venti e i mari previsti per la giornata di domani:

Previsioni meteo domani in Italia mercoledì 10 aprile 2019

NORD

Cielo molto coperto in tutte le regioni del Nord, con precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco. I fenomeno maggiori lungo i settori pianeggianti e le aree alpine dei Triveneto.

Le condizioni meteo miglioreranno a partire dalla serata, in particolare su Liguria, Romagna e Piemonte meridionale. Quota neve oltre i 1700 metri.

Previsioni meteo domani 10 aprile 2019 | CENTRO E SARDEGNA

Molte nuvole su tutto il Centro Italia con piogge e temporali soprattutto a partire dal pomeriggio. Parziale attenuazione delle precipitazioni a partire dalla sera, a cominciare dalle regioni adriatiche e dall’Umbria.

SUD E SICILIA

Precipitazioni anche a carattere temporalesco sul Meridione, con fenomeno intensi sulle regioni tirreniche, Campania e lungo le aree costiere di Calabria e Basilicata. Sul resto del Sud cielo poco nuvoloso con qualche sparsa precipitazione in particolare sul Molise. Tempo in miglioramento dalla serata. Sulla Sicilia locali addensamenti che provocheranno qualche isolato piovasco.

Previsioni meteo domani 10 aprile 2019 | TEMPERATURE

Minime in generale rialzo su Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta, in leggero calo su Toscana ed Emilia, stazionarie sul resto d’Italia. Massime in aumento su Calabria, Sicilia e regioni adriatiche, in diminuzione altrove.

VENTI

Venti deboli o moderati da ovest in Sardegna e al Sud, da nord-ovest sulla Sicilia, deboli e con direzione variabile sulle altre regioni.

Previsioni meteo domani 10 aprile 2019 | MARI

Mossi o molto mossi il Tirreno meridionale, il canale e il mare di Sardegna. Poco mossi gli altri bacini.

