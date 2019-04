Oroscopo di oggi 9 aprile 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI OGGI 9 APRILE 2019 TPI – Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di martedì 9 aprile 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi martedì 9 aprile 2019

Ariete

Siete uno dei segni fortunati di questo 9 aprile. Cari Ariete, siete particolarmente disponibili con tutti, dagli amici ai familiari, e questo vi farà ben volere.

In amore siete particolarmente passionari: si prevedono nottate di fuoco con il vostro partner. Buone notizie anche per i single.

Toro

Siete molto sicuri di voi stessi e questo potrebbe spingervi ad affrontare un investimento importante che progettavate da tempo.

In amore è il momento di osare di più e concedersi al proprio partner. Per i single può essere l’ora di rimettersi in pista.

Oroscopo di oggi 9 aprile 2019 | Gemelli

Per troppo tempo siete stati in un cantuccio, isolati e in disparte. Tirate fuori la vostra personalità e fatevi notare.

Sfruttate la vostra capacità di sedurre e il vostro fascino: ne trarrete beneficio anche sul lavoro.

Cancro

La vostra capacità di essere concilianti e disponibili vi metterà in buona luce con le persone che vi stanno attorno.

Vi dimostrerete un po’ psicologi, grazie alla vostra dote innata nel saper capire gli altri. Un qualcosa che vi tornerà molto utile.

Leone

Prosegue il vostro periodo d’oro e l’ottimismo che vi caratterizza in questo 2019. Nuove possibilità per chi è in cerca di un lavoro.

Emozioni forti in amore: potreste decidere di sperimentare qualcosa di nuovo e finora inesplorato, d’altronde siete amanti della trasgressione.

Oroscopo di oggi 9 aprile 2019 | Vergine

Non è un periodo facile per il segno della Vergine secondo l’oroscopo. Attenzione perché qualcuno che vi sta vicino potrebbe cercare di mettervi il bastone fra le ruote.

Se avere in mente di affrontare nuovi investimenti a livello finanziario, pensateci bene. In questa fase le stelle consigliano prudenza.

Bilancia

Una giornata all’insegna della passione questo 9 aprile per il vostro segno. Non solo eros, però, siate romantici e dolci con il vostro partner.

Buone prospettive anche in ambito professionale: valutate attentamente nuove proposte.

Scorpione

Dopo aver faticato molto, per voi è il momento di raccogliere i frutti e avviare quei cambiamenti tanto sperati.

Le novità riguardano per voi sia l’ambito sentimentale che quello professionale: lavorate per trovare maggiore complicità e serenità con il partner.

Oroscopo di oggi 9 aprile 2019 | Sagittario

In amore vivete una fase di stallo che si protrae da un po’. Se avete avuto delle incomprensioni con il partner, è il momento di chiarirvi.

Sul lavoro cercate di mantenere la calma con i colleghi: se qualcosa non quadra, parlatene con qualcuno di cui vi fidate.

Capricorno

In campo professionale siete come sempre pragmatici e lungimiranti. Questo vi porterà presto a ottenere importanti soddisfazioni.

In amore c’è una persona che vi piace parecchio, ormai è evidente, anche se voi cercate in tutti i modi di nasconderlo.

Acquario

Le relazioni interpersonali per voi dell’Acquario sono al top: sia in ambito sentimentale che nelle amicizie le persone si fideranno di voi e viceversa.

Molto bene anche sul lavoro: i colleghi si fidano ciecamente di voi e questo non potrà che farvi bene.

Pesci

Una giornata all’insegna del relax, dedicata agli affetti familiari. Avete molto impegni e questo vi ha allontanato un po’ dai vostri cari.

Meglio prendersi un po’ di tempo per sé stessi e staccare un po’ dal lavoro, magari concedendosi una bella vacanza.