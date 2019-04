METEO PASQUETTA 2019 – Che programmi avevate per la vostra Pasquetta 2019? Forse è il caso di valutare qualche attività al coperto, perché la giornata di lunedì 23 aprile non sarà affatto primaverile.

Dimenticate il sole caldo e il cielo limpido, perché è in arrivo un ciclone sulla nostra penisola che ci farà dimenticare per qualche giorno gli odori della primavera.

Queste vacanze di Pasqua saranno condizionate da una forte ondata di maltempo che investirà tutta la penisola italiana. Armatevi di ombrello per questa pasquetta, ne avrete sicuramente bisogno.

Meteo Pasquetta 2019 | Previsioni | Che tempo fa a Pasquetta?

Piogge, temporali, vento e neve: queste sono le previsioni meteorologiche di lunedì 23 aprile, previsioni che si estenderanno fino alla fine di aprile, rimandando il clima primaverile.

Altro che prendere il sole in spiaggia o immergersi nella natura incontaminata per un picnic ristoratore. La Pasquetta di quest’anno non permetterà a tutti di andare fino in fondo con i propri progetti.

Pasqua e Pasquetta 2019: date, meteo, vacanze scolastiche e consigli per menù e viaggi

Le zone più colpite sono soprattutto quelle settentrionali: sulle Alpi è attesa anche un po’ di neve, complici le basse temperature, per cui alcuni potranno anche trascorrere la Pasquetta sciando tra le montagne.

Tempo più stabile potrebbe esserci sul versante Adriatico, dove piovaschi e improvvisi temporali potrebbero alternarsi a sprazzi soleggiati e miti correnti di Scirocco.

Organizzare la Pasquetta perfetta non è mai facile: ogni anno le previsioni meteo giocano sempre brutti scherzi, soprattutto quando la giornata sembra partire con il piede giusto e poi improvvisamente danneggiarsi con un acquazzone.

Meteo Pasqua 2019, in arrivo un nuovo ciclone: ecco le previsioni per domenica 22 aprile

Anche per questa Pasquetta 2019, il meteo ci riserva grandi sorprese. L’alta pressione e il bel tempo verranno archiviati già da sabato 20 aprile con l’arrivo di un vortice che provocherà un’intensa ondata di maltempo con rovesci temporaleschi e la neve pronta a imbiancare le Alpi e l’Appennino Settentrionale. Per chi ama sciare, questo non sarà certamente un problema!

Cosa fare a Pasquetta se piove? Tante, tantissime attività, come visitare i musei che nei giorni di festa sono aperti al pubblico, o ancora andare al cinema, a teatro, visitare castelli, trascorrere un giorno alle terme oppure a casa di amici. Tantissime idee che combatteranno l’imprevisto della pioggia.