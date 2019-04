METEO PASQUA 2019 PREVISIONI – Altro che Primavera. Quest’anno Pasqua arriva il 22 aprile ma, anziché festeggiare nel verde con il sole alto nel cielo, in molti saranno costretti a rivalutare i propri progetti a causa delle condizioni meteorologiche.

Il 2019 avrà una Pasqua di pioggia, secondo le previsioni meteo. Un clima bizzarro, per essere il 22 di aprile, a causa di un ciclone che coinvolgerà tutta la penisola italiana, causando maltempo in diverse aree dello stivale.

Meteo Pasqua 2019 | Previsioni | Che tempo fa a Pasqua?

Rovesci temporaleschi, vento forte, grandine e persino la neve per i più sfortunati (o no, per i più affezionati all’inverno): questo è previsto per il giorno di Pasqua.

Fino a venerdì 19 aprile 2019, l’alta pressione è prevista in graduale rimonta in gran parte d’Italia. Dimenticate il clima mite e piacevole della primavera, perché il ciclone arriverà proprio da sabato 20 aprile. Il vortice che si abbatterà sull’Italia provocherà un’intensa ondata di maltempo, con rovesci temporaleschi e addirittura la neve, prevista sulle Alpi e le cime dell’Appennino Settentrionale.

Chi ha sperato di poter sciare a Pasqua, sarà probabilmente felice di queste previsioni meteorologiche, un po’ meno chi invece sperava di potersi immergere nel verde incontaminato o, addirittura, prendere il sole in spiaggia per la giornata di Pasquetta.

Dove andare a Pasqua 2019: i consigli di TPI per il viaggio perfetto, sfruttando il ponte

Ma quali saranno le regioni più colpite dal ciclone di Pasqua? Chi vive nella zona nord-ovest dell’italia e nella zona tirrenica, dovrà purtroppo rivedere i propri programmi. In quelle zone è infatti prevista un’alta possibilità di temporali violenti con nubifragi, grandine e forti colpi di vento. Leggermente più fortunato il versante Adriatico, poiché ci saranno intervalli di sole e correnti di Scirocco tra un temporale e l’altro.

Una fase instabile è quella che ci attende, stando a queste previsioni di Pasqua 2019, ma che non sono ancora del tutto confermate.

Qualunque siano i vostri progetti, farete bene a considerare un’alternativa al coperto, o quantomeno con un ombrello nella borsa. La Pasqua 2019 non è poi così tanto primaverile.