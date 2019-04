MERAVIGLIE ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA – Questa sera, martedì 9 aprile 2019, va in onda in prima serata la quarta e ultima puntata di Meraviglie – La penisola dei tesori, il programma dove Alberto Angela mostra la bellezza del patrimonio artistico, storico e culturale del nostro paese.

Quali luoghi lo vedremo scoprire in questa quarta puntata del programma? Scopriamolo insieme.

Meraviglie anticipazioni ultima puntata | Le tappe

Urbino sarà la prima meta di Alberto Angela in questa ultima puntata di Meraviglie – La penisola dei tesori. Nella città delle Marche il divulgatore farà un viaggio dentro al Rinascimento italiano: il Palazzo Ducale di Federico Montefeltro e la casa natia di Raffaello Sanzio sono due tappe di questo percorso in una delle città italiane che meglio rappresenta quel periodo artistico.

Da un contesto a un altro completamente diverso: dopo Urbino, infatti, Alberto Angela si sposterà sulla vetta del Monte Bianco, intraprendendo una scalata di 4 mila metri. Angela coglierà l’occasione per parlare di alpinismo, ripercorrendone la storia italiana a partire dal duca degli Abruzzi, il primo ad intraprendere questa attività, e passando per guide alpine italiane di Courmayeur.

Infine Alberto Angela giungerà nella struttura futuristica di SkyWay Monte Bianco.

Il viaggio di Alberto Angela per questa edizione, infine, termina in una bellissima regione del sud Italia: la Puglia. Il giornalista giungerà infatti in uno dei suoi capoluoghi più belli e ricchi di storia e arte, Lecce; Giuliano Sangiorgi, cantautore e membro fondatore dei Negramaro, lo accompagnerà a riscoprire i tesori della città pugliese prima che Angela giunga a Melpignano, ultimissima tappa dove si parlerà di Taranta, la tradizionale danza popolare salentina.

Meraviglie di Alberto Angela vi aspetta su Rai 1 alle ore 21:20.