LE IENE PUNTATA 9 APRILE – Torna questa sera, martedì 9 aprile 2019, Le Iene, la storica trasmissione di Italia 1 condotta, come ogni martedì da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Giunto alla sua 22esima edizione, Le Iene è un programma storico nel palinsesto del canale Mediaset, che garantisce sempre ottimi ascolti.

Di cosa si parlerà nella nuova puntata di questa sera? Quali saranno i servizi principali? Vediamo qualche anticipazione per l’appuntamento del 9 aprile 2019.

Le Iene puntata 9 aprile | Le anticipazioni

Come sempre tanti servizi e interviste caratterizzeranno la puntata di questa sera de Le Iene, in onda su Italia 1 in prima serata dalle 21.25. Cosa succederà in questa puntata? Innanzitutto si continuerà a parlare del caso Brizzi, dopo che nella puntata di domenica era stata intervistata in esclusiva Tania Sanchez, la donna che aveva difeso il regista e ora è indagata per falsa testimonianza.

Nel servizio di questa sera di Roberta Rei vedremo tutta la preoccupazione della ragazza spagnola, dopo la denuncia di Alessandra Bassi. A Le Iene parlerà anche l’ex moglie di Brizzi, Claudia Zanella.

Come ormai di consueto, a Le Iene ci sarà spazio per lo scherzo a un personaggio famoso. Vittima della puntata di questa sera, 9 aprile 2019, la cantante Anna Tatangelo. La compagna di Gigi D’Alessio è attualmente impegnata in un tour per l’Italia, la fortuna sia con me, dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo.

Anna Tatangelo scoprirà con sua grande sorpresa che la tournée è sponsorizzata da un’agenzia di pompe funebri e lei ne è divenuta la testimonial a sua insaputa! In realtà è appunto tutto uno scherzo de Le Iene. Vedremo come reagirà la cantante.

Insomma, una nuova imperdibile puntata con servizi ma anche momenti di divertimento. Appuntamento su Italia 1 questa sera, 9 aprile, a partire dalle 21.25 circa. Per chi non fosse a casa, nessun problema. Le Iene è disponibile anche in diretta streaming grazie alla app Mediaset Play.