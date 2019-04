La Famiglia Addams è tornata: Gomez, Morticia e Mercoledì nel nuovo trailer | VIDEO

Gli Addams sono tornati, anche se in versione animata. Il nuovo film d’animazione è ispirato ai fumetti di Charles Addams ed è diretto dal duo Conrad Vernon e Greg Tiernan.

Se vi sono mancate le avventure della stramba famiglia Addams, sarete felici di sapere che questa nuova pellicola racconterà in modo inedito le vicende di Gomez, Morticia, Mercoledì e tanti altri personaggi che ci hanno emozionato in precedenza.

Il primo trailer della Famiglia Addams ci pone un sottile quesito: avete sempre creduto che la vostra famiglia fosse stramba? Prendete come punto di riferimento gli Addams e presto cambierete idea, perché non c’è niente di più strambo della famiglia di Gomez e Morticia.

Nella clip, gli Addams ci vengono introdotti come una famiglia diversa dalle altre americane: ogni membro ha qualcosa di diverso e speciale. Dall’amore di Gomez e Morticia, ai figli Mercoledì e Pugsley, per arrivare allo zio Fester, a Mano e Lurch. Tutti insieme, scelgono di trasferirsi in una nuova e decadente dimora il cui squallore sembra emozionarli tantissimo. “È orribile, è ripugnante: è casa!”

Un dettaglio interessante de La Famiglia Addams è il cast originale composto da importanti doppiatori, prima tra tutti la bellissima Charlize Theron che presta la sua voce a Morticia, mentre Oscar Isaacs la dà a Gomez.

Chloë Grace Moretz animerà la tremenda Mercoledì, mentre Finn Wolfhard fresco di Stranger Things presterà la sua voce al piccolo Pugsley. Si uniscono a questi attori anche Bette Midler per doppiare la Nonna e Allison Janney che presta la voce alla nemesi Margaux Needler, una produttrice di reality show. Entrambi questi ultimi personaggi non sono presenti in questo primo trailer.

Prima ancora del film d’animazione, la Famiglia Addams ha conquistato il mondo intero nascendo nel 1938 con delle vignette sul New Yorker, dopodiché ha ottenuto fama a carattere mondiale con la memorabile serie televisiva con John Astin e Carolyn Jones nelle vesti di Gomez e Morticia.

Ma quando esce La Famiglia Addams? Il nuovo film d’animazione è atteso nelle sale cinematografiche l’11 ottobre 2019. Lo andrete a vedere?