Guardiani della Notte a Londra: tratto da una storia vera.

I Guardiani della Notte non sorvegliano soltanto la Barriera, ma sono capitati anche tra le Guardie a Piedi Coldstream di Sua Maestà, in quel di Londra.

Manca poco al ritorno di Game of Thrones, tutto il mondo è in febbricitante attesa di conoscere le sorti dei suoi personaggi preferiti e, nel frattempo, ai piedi della Torre di Londra, le Guardie Coldstream di sua Maestà si sono esibite sulle note della colonna sonora dell’amata serie televisiva.

Con indosso la tipica divisa composta dalla giacca scarlatta e il colbacco di pelliccia nera di orso bruno canadese, la divisione più antica dell’esercito regolare britannico non ha realizzato la classica marcia di San Giorgio per il celebre cambio della guardia, ma ha preparato la scena per l’arrivo di dodici figure particolari.

Con l’organizzazione di Sky Atlantic UK, sono spuntati dodici Guardiani della Notte con le spade in pugno. La preparazione della coreografia è stata lunga, gli attori hanno dovuto imparare la performance sulle note eseguite dalle Guardie Coldstream e coordinarsi per la migliore interpretazione possibile.

“Suoniamo in tutto il mondo in tutti i tipi di concerti ed eventi, ma questo è stato un appuntamento importantissimo per tutti i membri della divisione musicale dei Coldstream. Game of Thrones è il programma televisivo preferito di molti di noi e questo ha reso l’esibizione un’esperienza speciale. I Guardiani della notte hanno divertito e sbalordito il pubblico e ci hanno sfidato a fare del nostro meglio nell’esecuzione del brano” ha dichiarato il sergente Richard Maddocks, riferendosi al ruolo del Reggimento di Guardie a Piedi Coldstream di Sua Maestà.

L’ottava e ultima stagione di Game of Thrones arriverà sui nostri piccoli schermi a partire da domenica 14 aprile 2019. Sei sono gli episodi che ci prepareranno all’addio dell’amata serie fantasy e vedremo per l’ultima volta le avventure di Daenerys, Tyrion, Jon, Jaime, Cersei, Davos, Bran, Arya, Sansa, Brienne e tanti altri personaggi di Game of Thrones.