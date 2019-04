GRANDE FRATELLO 2019 PRIMA PUNTATA – Il Grande Fratello è iniziato e con lui tutti i dibattiti e le polemiche sul reality condotto da Barbara D’Urso. Nella prima puntata, andata in onda ieri, 8 aprile 2019, abbiamo assistito all’ingresso nella casa più spiata d’Italia dei concorrenti di questa nuova edizione.

Tutto quello che c’è da sapere sul Grande Fratello 2019

Il cast, fondamentale per la buona riuscita di un reality, vede la netta predominanza di personaggi del sottobosco televisivo, giovani “gnocche” o “addominalati”, come li definisce la stessa conduttrice, morti di fama disposti a tutto pur di diventare nuovi idoli dei social.

Si va dalla figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli all’ex marito di Tina Cipollari, passando per l’ex talento musicale di Io Canto. Una schiera di “ex” e “figli di” che il pubblico dursiano in parte già conosce, in quanto si tratta di pseudo-famosi che spesso popolano i salotti di Carmelita.

Guardando questa prima puntata del Grande Fratello 2019 si ha l’impressione di assistere a una sorta di cross-over tra le quattro trasmissioni che la D’Urso conduce in questo periodo. Il format fondamentalmente è sempre lo stesso: il gossip, le clip, le buste “choc”.

Se Live Non è la D’Urso (ma in realtà è la D’Urso eccome), allora il Grande Fratello Non è il Grande Fratello. Lei è un personaggio televisivo che divide come pochi: o la ami o la odi. Una fetta di pubblico, è evidente dagli ascolti, la adora e la seguirebbe anche se conducesse il telegiornale. Altri la disprezzano per partito preso.

Per i nostalgici del Grande Fratello prima maniera, quello di Daria Bignardi per intenderci, la trasmissione messa in piedi da Barbarella è qualcosa di molto distante dal format originale. Se agli albori della trasmissione la curiosità era data dal vedere perfetti sconosciuti alle prese con la convivenza forzata all’interno di una casa, adesso il cast è dato per la maggior parte da personaggi più o meno noti, già avvezzi alle apparizioni televisive. Non esattamente la stessa cosa.

Una cosa almeno va senz’altro riconosciuta ad una stakanovista della tv come Barbara D’Urso: è una professionista del piccolo schermo come ce ne sono pochi in circolazione, capace di gestire quattro trasmissioni contemporaneamente senza sbavature tecniche.

In generale il cast di quest’anno messo insieme dalla produzione del Grande Fratello è potenzialmente forte, con concorrenti che si mescolano bene e potrebbero creare dinamiche interessanti. Forti, almeno sulla carta, anche i due opinionisti: Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Nella prima puntata la cantante è sembrata ancora fuori fase e non perfettamente nel ruolo, come quando ha svelato ai ragazzi in casa che Serena Rutelli è adottata. Malgioglio, con il suo vestitino da scozzese, è sempre lui e da questo punto di vista è una certezza.

Vedremo come si evolveranno le vicende di questo Grande Fratello 2019 nel corso delle puntate. Intanto gli ascolti sorridono a Barbara D’Urso, considerando che contro aveva la replica di Montalbano. La prima puntata su Canale 5 è stata seguita da 3.405.000 spettatori e il 19,34% di share. Non il botto, ma neppure un brutto risultato considerando che l’obiettivo dichiarato era il 16%.

Dove vedere il Grande Fratello in streaming