“Basta concerti, mi fermo”: l’annuncio di Fedez ai fan

Fedez scende dal palco. Almeno per un po’. È lo stesso rapper ad annunciarlo al termine dell’ultimo concerto, tenutosi lunedì 8 aprile al Mediolanum Forum di Assago.

“Dovevamo fare l’Arena e non si fa più, dovevamo fare la seconda data al Forum di Assago a maggio e non si farà più perché io sarò a Los Angeles e non ha senso tornare per una data: ho un sacco di altre cose da fare ed era giusto chiudere così”. Così il rapper milanese ha detto, davanti ai suoi fan, di lasciare per un po’ la musica.

Il musicista ha annunciato che porterà a termine le tre date restanti del tour Paranoia Airlines e poi si prenderà una pausa dal lavoro. Fedez, qualche mese fa, aveva già annunciato l’intenzione di scendere per un po’ dal palco.

Allora disse che preferiva mettere al primo posto la famiglia e dedicarsi un po’ di più al figlio Leone (e alla moglie Chiara Ferragni). “Dopo questo tour sarà tempo di prendermi una pausa. Voglio che ci siate tutti, dobbiamo salutarci come si deve. Devo raccontarvi un po’ di cose prima di lasciarci per un po’. Vi prometto che sarà uno show che non avete mai visto prima, saremo io e voi”, si leggeva in una storia pubblicata su Instagram.