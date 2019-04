Il caso è chiuso, eppure sembra non finire mai. Travolto da un presunto scandalo di molestie sessuali lo scorso 2018, il regista e sceneggiatore Fausto Brizzi è stato successivamente scagionato per mancanza di prove (“il fatto non sussiste”, dicevano gli atti).

Fausto Brizzi, archiviate le accuse di violenza sessuale. Le Iene: “Questa storia merita di essere chiarita”

Fausto Brizzi: accuse infondate

Eppure, a pagare le conseguenze di questa turbolenta vicenda sembra essere l’ormai ex moglie di Brizzi, Claudia Zanella: “Ora passo da moglie tradita a procacciatrice di testimoni” si è lamentata l’attrice su Dagospia.com.

Le accuse a Fausto Brizzi provenivano da tre attrici che sostenevano di essere state molestate dal regista durante delle audizioni, ma al centro della vicenda c’è una quarta donna: si tratta della modella spagnola Tania Sanchez Diaz, accusata dalla procura di Roma di false dichiarazioni al difensore.

Caso Brizzi, indagata per falsa testimonianza la donna che ha difeso il regista

Dopo avere dichiarato di essere stata molestata sessualmente da Brizzi, la modella spagnola ha ammesso di avere mentito in un servizio delle Iene andato in onda domenica 7 aprile: “Mi dispiace veramente molto, chiedo scusa, un bacio grande”, dice Tania di fronte alla telecamera.

Claudia Zanella: “Quei tradimenti avrebbero dovuto rimanere privati”

Caso chiuso, allora? N0n del tutto, dal momento che pare che sia stata proprio l’ex moglie tradita di Brizzi, Claudia Zanella, ad avere convinto Tania a testimoniare… Una borsetta di Gucci e un biglietto aereo sarebbero valsi il cambio di rotta nelle dichiarazioni della modella, secondo delle indiscrezioni non confermate.

Dal canto suo, Claudia Zanella si dice stanca di parlare di questa storia: “Quei tradimenti avrebbero dovuto rimanere privati, e invece sono diventati i fatti di tutta Italia”, si lamenta, e continua: “Prima dello scandalo credevo di avere un matrimonio felice, ero innamoratissima di Fausto”.

Se non altro, pare che al fianco della Zanella ci sia già chi la consola, e a confessarlo è proprio lei: “Ho un nuovo compagno da quasi un anno che mi dà gioia e mi sostiene ed è grazie a lui se riesco ad andare avanti”, racconta.

La nuova fiamma dell’attrice non potrebbe essere più lontana dal mondo del cinema: fa l’istruttore di boxe.