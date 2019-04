EPCC 2019 | E poi c’è Cattelan | Anticipazioni nuova stagione | Streaming

EPCC 2019 – Da giovedì 11 aprile 2019 torna su Sky Uno E poi c’è Cattelan (EPCC), programma targato Sky condotto da Alessandro Cattelan che vedrà tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo e non solo alla scrivania del popolare conduttore.

DOVE VEDERE EPCC 2019

EPCC 2019 ospiti prima puntata | Anticipazioni

Gli ospiti della prima puntata, in onda giovedì 11 aprile 2019 alle ore 21,15, saranno Marco Mengoni e Jummy Fallon, il conduttore del ‘Tonight Show’ che il conduttore italiano ha sempre considerato uno dei suoi modelli di riferimento.

Ad annunciare la partenza col botto, è stato lo stesso Cattelan, postando su Instagram una foto che lo ritrae mentre scherza con Fallon nello studio televisivo di quest’ultimo a New York. “Mamma ragazzi che giornata… L’11 Aprile ricomincia #EPCC e abbiamo spinto fortissimo sull’acceleratore – le parole di Alessandro Cattelan -. Siamo arrivati dove nessuno era mai stato prima e ce la siamo goduta dal primo all’ultimo minuto!”.

“Il mio vocabolario inglese non è abbastanza ampio per spiegare con le parole quanto sono grato per il tempo e l’energia che mi hai dato – ha poi scritto il conduttore di EPCC 2019 in inglese -. Sei una persona speciale! Grazie, grazie, grazie!”.

Stima ricambiata dallo stesso Fallon, che a sua volta ha postato su Instagram una foto con il conduttore italiano: “Mi sono imbattuto nella versione italiana di me, alecattelan, e abbiamo fatto una bella chiacchierata. Ragazzo divertente”.

EPCC 2019 cast

Qual è il cast di EPCC 2019? Come nelle passate edizioni accanto al conduttore e mattatore del programma Alessandro Cattelan ci saranno una house band: gli Street Clerks, ex-concorrenti di X Factor, l’autore e spalla Marco Villa e Carlo Crocchiolo.

La senatrice Cirinnà a Epcc: “Da giovane mi hanno portata dall’esorcista”

EPCC 2019 streaming live e diretta tv | Dove vedere il programma di Alessandro Cattelan

Tutte le puntate di E poi c’è Cattelan vanno in onda il giovedì sera alle 21,15 su Sky Uno (canale 108 di Sky; 311 o 11 del digitale terrestre). È possibile seguire le puntate in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGO, che consente di poter seguire i programmi della tv satellitare da pc, smartphone e tablet.

Sempre su SkyGO, dopo la messa in onda, grazie al servizio on demand, sarà possibile recuperare tutte le puntate perse.

Tommaso Paradiso svela a Cattelan il trucco del messaggio vocale su WhatsApp