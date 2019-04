Emma Bonino torna all’attacco del ministro degli Interni Matteo Salvini, questa volta sul caso Libia.

In seguito agli ultimi scontri a sud di Tripoli fra le milizie del maresciallo della Cirenaica Khalifa Haftar e il premier al Serraj, la senatrice di +Europa si è espressa a Circo Massimo, su Radio Capital, questo lunedì 8 aprile: “Checché ne dica Salvini, la Libia non è un posto sicuro”, ha dichiarato la Bonino, per poi aggiungere: “Temo per Tunisia e Algeria”.

L’ex ministra degli Esteri paventa l’esplosione di una nuova guerra civile in Libia, attualmente divisa fra il premier riconosciuto dalle Nazioni Uniti e dall’Italia Fayez al Serraj, il contestatore Khalifa Haftar e le milizie dell’Isis che stanno riprendendo forza nel Paese.

“Intanto abbiamo evacuato il personale dell’ENI: checché ne dica il ministro Salvini, la Libia non è un posto sicuro”, ha concluso Emma Bonino.

