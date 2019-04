Elezioni in Israele, exit poll: testa a testa Netanyahu-Gantz

Elezioni Israele risultati – Circa 6,3 milioni israeliani si sono recati alle urne il 9 aprile 2019 per rinnovare il Parlamento del paese, eleggendo i suoi 120 rappresentanti.

Elezioni in Israele: partiti, coalizioni e temi principali

Il partito del premier uscente Benjamin Netanyahu [qui il suo profilo] ha preso 36 seggi; il suo principale sfidante Benny Gantz [qui il suo profilo], a capo della coalizione “Blu e bianco”, ha preso invece 37.

Nonostante il lieve vantaggio di Gantz, il premier Benjamin Netanyahu sembra avere più possibilità di formare il governo.

Secondo Channel 13, il blocco di destra raggiungerebbe 64 seggi, superando di gran lunga il blocco di sinistra, fermo a 56.

Entrambi reclamano la vittoria, ma a stabilire il vincitore saranno le alleanze con gli altri partiti entrati in Parlamento.

“Il popolo d’Israele ha parlato. Grazie alle migliaia di attivisti e a oltre un milione di elettori, in queste elezioni, c’è un chiaro vincitore e un chiaro perdente. Bibi (Netanyahu) ha promesso 40 seggi e ha perso”, ha affermato l’ex capo di Stato maggiore alla guida del partito “Blu e Bianco”, Gantz.

Il premier Netanyahu gli ha risposto pochi minuti dopo, dichiarando “una chiara vittoria” del “blocco di destra guidato dal Likud”. “Ringrazio i cittadini di Israele per la loro fiducia, inizierò a formare un governo di destra con i nostri partner naturali già stanotte”

Le formazione del Governo

Al partito o la coalizione che ha conquistato la maggioranza dei seggi della Knesset spetta il compito di formare un nuovo Governo, indicando il futuro premier del paese.

Il numero minimo di seggi necessari per controllare la Knesset è 61, il che rende necessario per i partiti che hanno ottenuto il maggior numero di voti di formare una coalizione.

La legge elettorale stabilisce una soglia di sbarramento del 3,25 per cento per partiti e coalizioni. La distribuzione dei seggi avviene su base proporzionale ed è prevista anche l’assegnazione di seggi extra per ridistribuire i voti ricevuti dai partiti che non sono riusciti a entrare in Parlamento.

