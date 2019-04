Il premier Conte al Salone del Mobile, la hostess non lo riconosce e lo rimprovera: “Non tocchi quella lampada”

È frequente l’ironia sul fatto che il premier Giuseppe Conte sia spesso oscurato dalle figure prorompenti dei suoi due vice, Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

Durante l’inaugurazione della 58esima edizione del Salone del Mobile di Milano alla Fiera di Rho però il presidente del Consiglio è stato davvero messo in secondo piano. Anzi, non l’hanno neanche riconosciuto. Tanto che un’addetta alla sicurezza lo ha rimproverato per avere toccato una lampada in esposizione.

“Don’t touch, please“, ha detto la donna al premier italiano. Quando alla hostess hanno fatto notare che stava parlando con il presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana sono scoppiati a ridere tutti i presenti alla scena.

Il direttore del Salone Marco Sabetta ha precisato che la frase non era rivolta al premier ma a tutti: “Come ogni volta che c’è un politico – ha dichiarato -, molti giornalisti si ammassano. Il percorso era tortuoso. Un fotografo o cameraman è andato addosso alla lampada ed è stato richiamato dalla hostess. Non al premier, la frase era rivolta a tutti”.