Ascolti tv lunedì 8 aprile 2019 | Il Commissario Montalbano | Grande Fratello | Made in Sud | Auditel di ieri sera

Ascolti tv lunedì 8 aprile 2019 – Come sempre un successo la replica su Rai 1 del Commissario Montalbano: l’episodio Amore è stato infatti seguito da 5.945.000 spettatori, pari a uno share del 25.6%.

Su Canale 5, invece, l’esordio del Grande Fratello, con la prima puntata della nuova edizione del popolare reality show che ha raggiunto 3.405.000 spettatori (19.3% di share).

Su Italia 1 la nuova puntata de Star Wars Episodio II – L’attacco dei cloni ha invece totalizzato uno share pari al 4% con 844.000 telespettatori.

Su Rai2 Made in Sud ha catturato l’attenzione di 1.604.000 spettatori pari al 7.5% di share, mentre su Rai 3 Report ha coinvolto 1.386.000 spettatori agli ascolti (5.6%).

Su Rete4 Quarta Repubblica ha coinvolto 778.000 spettatori con il 3.7% di share.

Su TV8 Rocky III ha segnato 434.000 spettatori (1.9%), mentre sul Nove Cucine da Incubo ha catturato l’attenzione di 367.000 spettatori (1.6%).

Ascolti tv lunedì 8 aprile 2019 | Access prime time | Auditel ieri sera

Come di consueto, nella fase di access prime time ottimi ascolti per I soliti ignoti in onda su Rai 1, che ha totalizzato 5.148.000 spettatori e il 19.7% di share.

Subito sotto Striscia la Notizia, che con 4.879.000 spettatori ha raggiunto uno share del 18.7%.

Su Rai2 Tg2 Post ha raccolto 938.000 spettatori con il 3.6%, mentre su Italia1 CSI ha registrato 1.182.000 spettatori (4.6%).

Su Rete4 Stasera Italia ha coinvolto 1.115.000 individui (4.5%), mentre su TV8 Guess my Age ha catturato l’attenzione di 550.000 spettatori con il 2.2% di share.