Valentina Vignali chi è | Concorrente Grande Fratello 2019 | Vita privata | Social

VALENTINA VIGNALI CHI È – Viola Valentina Vignali è nata a Rimini il 30 maggio 1991 è una cestista, modella e concorrente del Grande Fratello 2019, al via l’8 aprile 2019 su Canale 5.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL GRANDE FRATELLO 2019

Ha partecipato al “Trofeo Bulgheroni” di Bormio (SO) dove, dopo un’ulteriore selezione a livello nazionale, viene individuata come una delle migliori cestiste italiane nate nell’annata 1991.

Nel 2004 è convocata per il Trofeo delle Regioni di Pesaro e dallo stesso anno, fino al 2006, fa parte del roster del Progetto Azzurrina. Nel 2005 viene acquistata dal “Basket Cervia” e nel 2007, a 16 anni, fa il suo esordio in Serie A2, squadra con cui rimane fino al 2010, anno in cui viene proclamata vice campionessa nel campionato di basket femminile under 19.

I CONCORRENTI DEL GRANDE FRATELLO 2019

Nel 2009 si diploma all’Elite Fashion Academy di Milano e già nel 2010 partecipa al concorso “Miss Italia” a Salsomaggiore, arrivando in finale.La televisione la nota e le viene offerta la conduzione di “Sotto Canestro”, programma televisivo dedicato alla Serie A di basket, assieme ad Ugo Francica Nava e Gianmarco Pozzecco, in onda su La7.

Si trasferisce dunque a Roma dove gioca prima nella “Fortitudo Pomezia” e poi all’Eurobasket. Sempre nel 2012, partecipa ad alcuni programmi Rai, oltre ad un cammeo nel film “Sotto il vestito niente” di Carlo Vanzina. Nell’autunno, assieme a Bianca Balti, è la nuova testimonial di Telecom Italia.

Valentina Vignali: “Un consiglio a Salvini per aumentare i follower? Dovrebbe lavorare di più sul suo lato b”

Nell’ottobre 2013 la prima grande ondata mediatica la investe, facendo sì che il nome di Valentina Vignali sia tra quelli più cliccati sul web. Nello stesso anno, posa senza veli per l’edizione italiana della celebre rivista “Playboy” che le dedica la copertina.

Valentina Vignali raggiunge in poco tempo i suoi primi 100 mila followers su Facebook e il tormentone de “La cestista più sexy d’Italia” fa il giro del mondo, occasione per cominciare a far parlare di sé anche oltre oceano.

DOVE VEDERE IL GRANDE FRATELLO 2019

Nella classifica di “Trace Sports” delle giocatrici di basket più belle del mondo, Valentina sale sul podio e si aggiudica la medaglia d’argento.

Fidanzato? Sì, Valentina (stando al suo profilo Instagram) è fidanzata.

GLI OPINIONISTI DEL GF2019