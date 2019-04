Cucciolo di squalo bianco si arena sugli scogli: il miracoloso salvataggio un gruppo di surfisti | VIDEO

In Sudafrica un gruppo di surfisti ha portato in salvo un cucciolo di squalo bianco che si era arenato sugli scogli di Victoria Bay per via del maltempo.

Il ragazzo che ha filmato la scena ha dichiarato: “Ero uscito con i miei amici per il surf mattutino quando abbiamo notato il piccolo squalo in pericolo di vita sugli scogli”.

“Dopo alcuni tentativi falliti di riportarlo in acqua, a causa della bassa marea e delle numerose rocce, abbiamo deciso di trasportarlo con una tavola da surf in un punto più favorevole per il rilascio”.

Video Squali

Lo squalo bianco salta fuori dall’acqua e prova ad addentare il ricercatore sulla nave | VIDEO

Surfista si scontra con uno squalo e si salva per miracolo: le immagini fanno il giro del mondo

Uno squalo bianco di 5 metri è stato avvistato nel mar Mediterraneo | VIDEO