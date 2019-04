Serena Williams avrebbe rivelato il sesso del royal baby di Harry e Meghan

Serena Williams avrebbe rivelato il sesso del royal baby in arrivo. La campionessa di tennis, in occasione di un’intervista rilasciata a E! News, avrebbe usato un pronome femminile per riferirsi al nascituro di Harry e Meghan.

“Ho un’amica che è incinta e mi ripete in continuazione che suo figlio farà determinate cose. Io l’ho guardata e le ho assicurato che lei non si comporterà così come crede”, ha detto Serena Williams al giornalista di E! News.

Non abbiamo certezza alcuna che l’amica di cui la tennista parlava fosse la duchessa di Sussex. Quel che è certo è che la dichiarazione della campionessa sta facendo discutere – e non poco – il regno Unito. Qui, infatti, il rigido protocollo vuole che il sesso dei neonati reali venga reso noto solo dopo la nascita del bambino.

Ancora una volta, quindi, i duchi di Sussex sarebbero scivolati sulle regole di Buckingham Palace, anche se indirettamente. Serena Williams è una grande amica della coppia. La ricordiamo al matrimonio reale del 19 maggio scorso quando ha stupito tutti, a metà cerimonia, indossando un paio di sneakers.

La campionessa è molto vicina ai duchi di Sussex ed è probabile che sia a conoscenza del sesso del nascituro. Intanto i bookmaker scommettono sui nomi. Se si confermassero le parole di Serena e quindi se il royal baby fosse una femminuccia è molto quotato il nome Diana.

Harry starebbe pensando a rinnovare il nome della madre. Il secondo nome più papabile sarebbe Alice, il terzo Victoria, il quarto Alexandra. Se invece il nascituro dovesse essere un maschietto, il nome più quotato sarebbe Arthur, seguito da Edward e James.

La nascita del piccolo è prevista per la fine di aprile, inizio maggio. Basterà attendere qualche giorno, insomma, per sapere tutto.

Meghan Markle, il terribile sgarbo alla famiglia reale per il parto del royal baby