In un’intervista a Circo Massimo, su Radio Capital, la giornalista Barbara Palombelli ha commentato la partecipazione della figlia, Serena, adottata con il marito ed ex sindaco di Roma Francesco Rutelli, alla nuova edizione del Grande Fratello, che comincerà proprio questa sera.

Grande Fratello 2019: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione del reality di Canale 5 in partenza questa sera

In controtendenza con quanto recentemente dichiarato dall’ex sindaco di Roma, Barbara Palombelli ha affermato: “Non mi è assolutamente dispiaciuto, i talent sono il gioco dei nostri figli”.

La figlia di Francesco Rutelli al ‘Grande Fratello’: “Gliel’ho sconsigliato ma mi sono dovuto arrendere”

La conduttrice del programma tv Forum ha anche ammesso di avere seguito la prima edizione del reality show al tempo in cui suo marito sfidava Silvio Berlusconi.

“In quel periodo prendemmo in affidamento due bambine”, racconta ancora Barbara Palombelli, “loro mi vedevano fare amicizia con Pietro Taricone e Marina La Rosa, e iniziarono a chiedere di portarle al Grande Fratello”.

La giornalista ha poi concluso: “Quando Serena me l’ha richiesto, non me la sono sentita di dirle di no. Ha avuto un’infanzia talmente difficile che i suoi 29 anni valgono come i 20 di un’altra ragazza. Agli autori ho detto ‘giudicatela come credete’. E se ne sono innamorati”.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL GRANDE FRATELLO 2019